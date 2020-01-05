ملثم اقتحم منزلها.. إصابة نانسي عجرم وتوقيف زوجها

أصدرت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، الأحد، قراراً بتوقيف زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم، على إثر تبادل إطلاق النار بينه وبين ملثم من الجنسية السورية دخل فيلته فجراً في نيو سهيلة في قضاء كسروان، بهدف السرقة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية، بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني.

وفي التفاصيل، اقتحم شاب سوري يدعى، محمد حسن الموسى، من مواليد عام 1989، فجر الأحد فيلا الفنانة، نانسي عجرم، في نيو سهيلة كسروان بهدف السرقة، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فعمد إلى شهر مسدسه في وجه.

وحصل تبادل لإطلاق النار بين الاثنين، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية.. وتداولت الصحف اللبنانية صورة لنانسي عجرم، وتبدو فيها إصابتها.

وأفادت مصادر قريبة من التحقيق في حادث دخول سارق إلى منزل عجرم أنّه تمكن من التسلل ليلاً الى داخل المنزل مسلَّحاً بمسدس تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، ولم يتمكن زوج عجرم من ردعه رغم محاورته له وعرضه المال عليه للمغادرة.