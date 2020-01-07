الصورة الأولى لزوج نانسي عجرم بعد إخلاء سبيله

تداول محبو الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، الثلاثاء، صورة لها مع زوجها فادي الهاشم بعد إطلاق سراحه اليوم بقرار من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان.

وكانت وسائل إعلام لبنانية محلية قد أفادت، في وقت سابق الثلاثاء، بأن "النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قررت الإفراج عن زوج عجرم، الدكتور فادي الهاشم، بعد إطلاعها على كل الملفات وأفلام كاميرات المراقبة والأدلة وبعد تأكدها من أن ما قام به كان دفاعاً مشروعاً عن النفس على أن يتابع التحقيق بالملف لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان".

والأحد، أصدرت عون قراراً بتوقيف فادي الهاشم، إثر تبادل إطلاق النار بينه وبين ملثم من الجنسية السورية دخل فيلته فجراً في نيو سهيلة في قضاء كسروان، بهدف السرقة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

موضوع يهمك كشف نهاد الهاشم، شقيق زوج الفنانة، نانسي عجرم، أمس، تفاصيل جديدة عن حادثة منزلها، حيث اقتحم مسلح فيلا صاحبة "آه ونص"... اقتحام منزل نانسي عجرم.. مفاجآت عن السارق ثقافة وفن

يذكر أن شاباً سورياً يدعى محمد حسن الموسى، من مواليد عام 1989، اقتحم فجر الأحد فيلا نانسي عجرم، في نيو سهيلة بهدف السرقة، لكنه فوجئ بزوجها، فعمد إلى شهر مسدسه في وجهه. وحصل تبادل لإطلاق النار بين الاثنين، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية لإجراء التحقيقات.