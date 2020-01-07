فيديو مؤثر.. كنغر يحتضن امرأة أنقذته من حرائق أستراليا

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماع مقطع فيديو يظهر حيوان الكنغر يحتضن سيدة أنقذته من النيران، التي التهمت مساحات شاسعة في أستراليا.

ويظهر في الفيديو السيدة تحاول تهدئة الكنغر الذي كان يئن من شدة النيران.

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هذا ووصل دخان الحرائق الضخمة التي تجتاح أستراليا إلى تشيلي والأرجنتين بعدما عبر 12 ألف كيلومتر فوق المحيط الهادئ، بحسب ما أعلن جهازا رصد الأحوال الجوية في هذين البلدين الأميركيين الجنوبيين.

يذكر أن عسكريين من جنود الاحتياط انتشروا في مناطق دمرتها الحرائق الهائلة في ثلاث ولايات أسترالية، أمس الاثنين، بعد نهاية أسبوع مروعة، في وقت تعهدت الحكومة بتخصيص 1.4 مليار دولار على مدى سنتين لجهود الإغاثة والتعويض عن الخسائر الناجمة عن الأزمة المستمرة منذ أشهر.

وحولت حرائق غابات كارثية مساحات شاسعة من الأراضي إلى بؤر متفحمة، فيما حذرت السلطات من أن الكارثة يمكن أن تستمر لأسابيع أو أشهر.

وتشهد أستراليا منذ أيلول/سبتمبر حرائق ضخمة أوقعت 24 قتيلاً وأتت على مساحة تعادل تقريباً مساحة الجزيرة الإيرلندية.