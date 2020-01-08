"القومي للمرأة" يطالب بوقف "سالمونيلا".. والمطرب يرد بالفيديو

حصدت أغنية "سالمونيلا" للمخرج تميم يونس أكثر من 7 ملايين مشاهدة في أقل من أسبوع من طرح الأغنية، وذلك للتفاعل الكبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الأغنية التي تحمل طابعا كوميديا من وجهة نظر البعض، والبعض الآخر يرى أنها تحتوي على العديد من الألفاظ الخارجة على الآداب العامة، مما أثار جدلا حول هذه الأغنية بين مؤيد ومعارض.

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ومن جانبه، توجه المجلس القومي للمرأة بتقديم شكوى إلى إدارة موقع "غوغل" لوقف بث الأغنية المتداولة حالياً على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "سالمونيلا" للمغني والمخرج تميم يونس، وذلك لما تحتويه هذه الأغنية من رسالة تهين المرأة وتنتقص من حقوقها، كما تدعو للتنمر وتعد تحريضاً صارخاً على الاعتداء عليها، كما تحتوي الأغنية على عبارات وألفاظ خارجة على الآداب العامة وتؤسس لجريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الإلكتروني وفقاً لقانون العقوبات، والقانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما أكد المجلس أن الأغنية تمثل إخلالاً جسيماً بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني لعام 2017، والذي أصبح مُلزماً لجميع الإعلاميين، وبالتبعية الوسائل الإعلامية منذ هذا التاريخ والذي ينص على احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة لأي فئة من فئات المجتمع.

وشدد المجلس على خطورة مثل هذه المحتويات الإعلامية على المجتمع المصري الذي يعاني في الآونة الأخيرة من تحديات تتعلق بمواجهة العنف ضد المرأة بأشكاله المتعددة ومنها التحرش، وعلى الرغم من إعلان صاحب الأغنية أنها جاءت على سبيل السخرية من أنماط العنف الموجه ضد المرأة، إلا أنها جاءت في إطار يبرر العنف المسلط ضدها، ويعتبر استخفافا وتسطيحاً بواقع خطير وقضية مجتمعية، خاصّة أن الأغنية تتناول موضوعاً دقيقا تعمل الدولة على مكافحته وهو العنف الموجه ضد المرأة بجميع أشكاله، كما أن سياسات النشر على المواقع الإلكترونية تنص على الالتزام بعدد من القواعد من أهمها "حظر نشر محتوى يحض على الكراهية ويدعم ويبرر ممارسته ضد أفراد المجتمع".

ومن جانبه نشر تميم يونس على حسابه الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي رداً على الانتقادات التي تعرض لها بعد طرحه للأغنية جاء فيه أنه يريد أن يصحح المفهوم لعدد من المنتقدين للأغنية الذي كان عددهم أقل بكثير مما كان يتوقع على حد قوله.

وأكد أن الأغنية ليست ضد المرأة، على العكس فهو كان يقصد بالأغنية الشباب خاصة أن الأغنية لم يتم الاستعانة فيها بعنصر المرأة، وأوضح أن الأغنية تقصد الشباب الرومانسي الذي يسعى للحصول على إعجاب الفتاة، ولكن عند تعرضه للرفض يصيبه الجنون ويقوم بالإساءة لها وتشويه سمعتها.