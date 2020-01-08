بالصور.. الفنان محمود العسيلي يحتفل بزواجه الثالث

احتفل المطرب المصري محمود العسيلي بعقد قرانه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، وذلك مساء الثلاثاء بمدينة الإسكندرية في حفل اقتصر على أهل الطرفين.

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وسيقام حفل زفاف العسيلي وعبد المنعم يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن هذه الزيجة الثالثة للمطرب محمود العسيلي، الذي أعلن العام الماضي عن طلاقه من زوجته السابقة.

والعسيلي، الذي يرفض في كثير من الأحيان الحديث عن تفاصيل حياته الشخصية، أكد أن انفصاله عن زوجته السابقة يأتي "بسبب بحثه عن السعادة". كما عزا الأمر إلى طبيعة شخصيته الكثيرة التقلُّب.

يذكر أن العسيلي، ومنذ لقائه بعبد المنعم، بات ينشر عدداً كبيراً من الصور التي تجمعهما، قبل أن يكشف في النهاية عن ارتباطهما.