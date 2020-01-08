فيديو جديد يظهر جثث ضحايا الطائرة الأوكرانية

أظهر فيديو جديد تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، جثث ضحايا الطائرة الأوكرانية التي سقطت اليوم الأربعاء في إيران.

Attention GRAPHIC footage: shows corpses of the deceased passengers. 147 of total 176 people who have lost their lives in this accident are #Iranian nationals. 👇 pic.twitter.com/kMYeh4QQWH — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 8, 2020

وسقطت صباح اليوم طائرة أوكرانية كان على متنها 176 شخصاً (167راكباً و9 من أفراد الطاقم) بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران، ولقي كل من كان على متنها حتفهم.

وتحطمت الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 737" التابعة للخطوط الدولية الأوكرانية بالقرب من المطار، واشتعلت فيها النيران.

وقال بير حسين كوليفاند، رئيس أجهزة الطوارئ الإيرانية للتلفزيون: "الحريق شديد لدرجة أنه لا يمكننا القيام بأي جهود للإنقاذ. هناك 22 سيارة إسعاف وأربع حافلات إسعاف وطائرة هليكوبتر في المكان".

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وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الحطام وأجزاء المحرك المحترقة، وقد تناثرت في أحد الحقول، كما أظهرت الفيديوهات جثث الضحايا وعمال إنقاذ يرتدون أقنعة واقية لانتشال الضحايا.

ويظهر أحدث الفيديوهات المتداولة جثث الضحايا التي تم وضعها في أكياس سوداء بلاستيكية وهي تفترش أرض أحد الحقول في محيط طهران.

ويشير موقع "فلايت رادار 24" لتتبع حركة الطيران إلى أن الطائرة المنكوبة كانت في طريقها إلى كييف، وأنها من طراز "بوينغ 737 جي" وعمرها ثلاثة أعوام فقط.