بالصور.. "جبل أحد" أيقونة احتجاجات بغداد يتحول لمجسم

كرار محمد شاب من البصرة يعمل مصوراً هاوياً في مجال صنع المجسمات الصغيرة.

مع بداية الاحتجاجات في بغداد، راودت كرار فكرة تخليد هذا الحراك عن طريق عمل فني يمثل هذه الحقبة من تاريخ العراق.

لم يكتفِ كرار بتصوير التظاهرات والمشاركة فيها في محافظة البصرة، بل أراد أن يساهم بهذه اللحظات التاريخية بمجسم "يكون شاهداً على تضحيات شباب ثورة أكتوبر وأعمالهم البطولية"، ومن هنا أتت فكرة مجسم المطعم التركي الذي أطلق عليهم المحتجون تسمية "جبل أحد" والذي بات رمزاً لاحتجاجات بغداد.

فسافر كرار إلى بغداد أكثر من مرة وبقي فيها ثلاثة أيام متواصلة ليشارك في تظاهرات ساحة التحرير وليقف على بعد أمتار من المطعم التركي ليراه بعينه. بعدها، عاد إلى البصرة ليكمل النسخة المصغرة من المطعم التركي.

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واستغرق تشكيل هذا المجسم المصنوع من الخشب والفلين ومن مواد أخرى 35 يوماً.

وتم عرضه في مهرجان أقيم في البصرة حمل اسم "رد الجميل لشهداء الثورة" عُرضت فيه أعمال فنية خلدت "بطولات ساحات الاعتصام في بغداد والمحافظات الجنوبية"، حسب كرار.

ويقول ابن البصرة إن هذا الجهد والأموال التي صرفها على صنع المجسم "هو أقل شيء" يمكن أن يقدمه الى "أرواح الشهداء الذين سقطوا في ثورة أكتوبر والذين ضحوا بدمائهم من أجل المطالبة بتحسين الخدمات والعيش الكريم ورفض الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة"، حسب كرار.

ويؤكد كرار أن "مجسم المطعم التركي هو قطعة فنية تحمل رسالة إنسانية ووطنية، فهذا المجسم يروي حكايات شباب الحراك الحزينة والمفرحة، وما يمثله "جبل أحد" من رمزية للثورة في ساحة التحرير وحتى الساحات الأخرى في المحافظات الجنوبية".

يذكر أن الاحتجاجات التي انطلقت في وسط العاصمة بغداد وفي المحافظات الجنوبية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ما زالت مستمرة، في أطول احتجاجات شهدها العراق على مر التاريخ. وقد سقط خلالها أكثر من 500 قتيل وأكثر من 20 ألف جريح، بحسب البيانات الحكومية.