مصر.. تحقيق موسع بسبب آية قرآنية محرفة بامتحان دراسي

فتحت وزارة التعليم المصرية تحقيقات موسعة، الثلاثاء، بسبب خطأ في امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الخامس الابتدائي بمحافظة البحيرة شمال البلاد.

وأعلن الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، إحالة المتسبب في واقعة ورقة أسئلة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي، بإدارة كوم حمادة التعليمية للتحقيق، بعد أن تضمنت الأسئلة آية قرآنية محرفة، مضيفاً أن مديرية التعليم تلقت شكوى بوجود خطأ فور فتح المظاريف الخاصة بالأسئلة، وتم إحالة الواقعة للتحقيق.

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وأشار إلى أن ما حدث كان بسبب خطأ مطبعي، وتم إحالة مرتكبه للتحقيق.

وكان أولياء أمور طلاب الصف الخامس الابتدائي بمدينة كوم حمادة بالبحيرة قد فوجئوا باحتواء ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية لأبنائهم، على جملة تقول: "مصر مهد الحضارة وكنانة الله في أرضه"، واصفاً الجملة بأنها آية قرآنية على غير الحقيقة.

وتداول رواد مواقع التواصل صورة للورقة والخطأ الموجود بها، مطالبين بسرعة التحقيق فيها وإيقاف مرتكبها عن ممارسة المهنة أو وضع امتحانات مستقبلًا.