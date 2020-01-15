بالفيديو.. حاكم دبي يساعد متسابقة تعرضت لإصابة

في لفتة أبوية، قام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، بمساعدة متسابقة تعرضت إلى إصابة أثناء مشاركتها في منافسات بطولة السلم للدراجات الهوائية الذي أقيم اليوم الأربعاء.

بروح الأب والإنسان .. #محمد_بن_راشد يسارع إلى مساعدة المتسابقة المواطنة عنان العامري من فريق الوثبة بعد سقوطها عن دراجتها أثناء مشاركتها في منافسات بطولة السلم للدراجات الهوائية#صحيفة_الخليج pic.twitter.com/SOZsBx38VA — صحيفة الخليج (@alkhaleej) January 15, 2020

وفي التفاصيل، تعرضت الإماراتية، عنان العامري، من فريق الوثبة للسقوط ولإصابة بسيطة، حيث سارع الشيخ محمد بن راشد بالتوجه للمتسابقة عنان العامري فور سقوطها ليساعدها على النهوض، ويشرف على خضوعها للإسعافات اللازمة، قبل أن تكمل السباق حتى النهاية.

هذا وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بشكل كبير، عبر المغردون عبر مواقع التواصل، عن حبهم وإعجابهم بوالدهم الشيخ محمد بن راشد، حسب وصفهم.

هذا وحضر حاكم دبي، السباق الذي أقيم في منطقة السلم بمحمية المرموم الطبيعية لمسافة 50 كلم.