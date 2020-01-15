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بالفيديو.. حاكم دبي يساعد متسابقة تعرضت لإصابة

المصدر: دبي - العربية.نت
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في لفتة أبوية، قام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، بمساعدة متسابقة تعرضت إلى إصابة أثناء مشاركتها في منافسات بطولة السلم للدراجات الهوائية الذي أقيم اليوم الأربعاء.

وفي التفاصيل، تعرضت الإماراتية، عنان العامري، من فريق الوثبة للسقوط ولإصابة بسيطة، حيث سارع الشيخ محمد بن راشد بالتوجه للمتسابقة عنان العامري فور سقوطها ليساعدها على النهوض، ويشرف على خضوعها للإسعافات اللازمة، قبل أن تكمل السباق حتى النهاية.

هذا وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بشكل كبير، عبر المغردون عبر مواقع التواصل، عن حبهم وإعجابهم بوالدهم الشيخ محمد بن راشد، حسب وصفهم.

هذا وحضر حاكم دبي، السباق الذي أقيم في منطقة السلم بمحمية المرموم الطبيعية لمسافة 50 كلم.

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