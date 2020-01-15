شاهد.. محمد بن زايد يصور بهاتفه مناورات لمقاتلات مصرية

رصدت كاميرات التلفزيون المصري، الأربعاء، لقطة للشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، خلال تصويره بهاتفه الجوال لقطات لعروض جوية قامت بها المقاتلات المصرية خلال افتتاح قاعدة "برنيس" العسكرية على ساحل البحر الأحمر جنوب البلاد.

هذا وشارك ولي عهد أبوظبي في حفل افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقاعدة برنيس العسكرية.

وشاهد الحاضرون فيلماً تسجيلياً عن القاعدة والتي أقيمت في منطقة رأس بناس بمحافظة البحر الأحمر وبالقرب من الحدود السودانية لتكون مرتكزاً لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أي مهام توكل إليها.