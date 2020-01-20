من هي "المصرية الخارقة" التي يحتفل بها غوغل اليوم؟

يصادف اليوم الاثنين ذكرى مرور 106 أعوام على ولادة المحامية المصرية الراحلة، مفيدة عبد الرحمن، التي وضع لها محرك البحث غوغل صورتها احتفالا بها.

ففي مثل هذا اليوم من العام 1914، ولدت مفيدة التي التحقت بمدرسة داخلية للبنات في الخامسة من عمرها.

موضوع يهمك يحتفل محرك البحث "غوغل"، الأربعاء، بالذكرى الـ112 لميلاد الشاعرة المصرية جميلة العلايلي، بوضع صورتها بشكل كرتوني على صدر... من هي المصرية جميلة العلايلي التي يحتفي "غوغل" بذكراها؟ سوشيال ميديا

تعد مفيدة من أوائل المحاميات في مصر، وأول محامية تترافع أمام محكمة النقض في البلاد، وأول امرأة تعمل بمهنة المحاماة في العاصمة القاهرة، وأول امرأة ترفع دعوى أمام محكمة عسكرية في مصر، وأول امرأة ترفع دعوى أمام المحاكم في جنوبي مصر.

وعلى الرغم من أنها كانت تحلم بدراسة الطب، إلا أنها التحقت بكلية الحقوق عام 1935، بتشجيع من زوجها، وحصلت على بكالوريوس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول في العام 1939، وكان لديها 5 أولاد في ذلك الوقت.

"قتل غير متعمد"

حققت الراحلة شهرة كبيرة بعد أول قضية تولتها وترافعت بها، وكانت قضية "قتل غير متعمد"، حيث استطاعت الفوز بالقضية، وبرأت موكلها.

ولم يقتصر دور المحامية الأم لتسعة أبناء، على المحاماة، فقد كانت ناشطة اجتماعيا وبرلمانيا، حيث كانت أول امرأة مصرية تستمر في عضوية البرلمان مجلس الأمة مدة 17 عاما.

عملها الناجح في المحاماة والبرلمان وتربيتها لـ9 أبناء، جعلها تحصد لقب "الأم العاملة المثالية"، التي شاركت في أعمال لجنة تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وساهمت في وضع قوانين تنظم مسائل الأسرة، بما في ذلك الزواج والطلاق وغيرهما.

وتوفيت مفيدة في الثالث من سبتمبر عام 2002 عن عمر ناهز 88 عاما.