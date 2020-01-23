شاهد هذا العقاب الغريب.. مديرون يزحفون أمام موظفيهم!

عقاب مهين وغريب من نوعه حدث في الصين، بعد أن قام مجموعة من المديرين بالزحف أمام موظفيهم، اعتذارا عن "فشلهم في تحقيق أهدافهم الوظيفية".

وحققت اللقطات التي تظهر مجموعة من المديرين التنفيذيين لشركة صينية، وهم يزحفون على الأرض في طابور أمام موظفيهم، انتشاراً واسعاً عبر الإنترنت.

ووفقاً لأحد المصادر، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المديرين ومساعديهم قاموا بهذه الحركة لأنهم "فشلوا في تحقيق أهداف المبيعات الخاصة بشركتهم".

وتشير تقارير إلى أن الفيديو تم تصويره في مقاطعة جيلين في شمال شرقي الصين خلال حفل نهاية العام لشركة مطاعم.

وأوضح موظف في الشركة لوسائل الإعلام المحلية أن جميع المشرفين على الشركة تطوعوا للعقاب بهذه الطريقة.

وأطلق المديرون عبارات، من خلال مكبرات للصوت، خلال زحفهم يقسمون فيها ويقولون: "أنا مسؤول".