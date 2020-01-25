"مذيعة دافوس" تناكف جبران باسيل.. هذه المرة بالموناليزا

يبدو أن الإحراج الذي طال وزير الخارجية اللبناني السابق، جبران باسيل، في دافوس، يلاحقه، لكن هذه المرة من صورة "للموناليزا".

فقد نشرت مذيعة قناة سي أن بي سي الأميركية، هادلي غامبل، التي حاورت باسيل، خلال ندوة إعلامية، الخميس، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، صورة للوحة الشهيرة وتبدو عليها علامات الاستغراب.

I think this is my favourite so far...🤣❤️🙏 pic.twitter.com/FRzqk0UvHY — Hadley Gamble (@_HadleyGamble) January 24, 2020

وكانت تلك الحركة التي بدت على وجه المذيعة خلال الحوار، انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، حيث تناقلها العديد من اللبنانيين، معلقين على نظرة المذيعة وإيماءاتها خلال المقابلة.

وقد التقطت المذيعة الأميركية على ما يبدو "الطرفة"، وشاركتها مساء الجمعة على حسابها على تويتر، مبدية إعجابها بها، ومعتبرة بأنها أطرف صورة أو "تركيب صورة" حتى الآن.

يذكر أن غامبل حاورت الوزير السابق وسألته عن كيفية وصوله إلى المنتدى: "هل جئت على متن طائرة خاصة؟"، ليأتي الجواب: "جئت على حسابي".

غير أنها لم تستكن فردت: "رواتب الوزراء في لبنان تصل لنحو خمسة آلاف دولار، فكيف يمكنك استئجار طائرة خاصة؟ هل هذا يعني أن هذا من أموال الأسرة؟". فأجاب باسيل: "كلا، إنها هدية.. لقد أتيت بدعوة إلى هنا".

وأثار ظهور باسيل في منتدى دافوس غضب منتقديه في لبنان، الذين يتهمونه بالفساد.

كما انتشر هذا المقطع بشكل واسع بين اللبنانيين الذين انتقدوا رد باسيل، معتبرين أنه لم يكن مقنعاً على الإطلاق