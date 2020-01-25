وفاة فنانة كويتية بشكل مفاجئ.. وجدل على مواقع التواصل

شيعت، اليوم السبت، جنازة الفنانة الكويتية الشابة دانة عباس الحيدر، التي توفيت، الجمعة، عن عمر ناهز 21 عاما، وتم دفنها في الكويت.

وقال والدها عبر منشور له أمس: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى المرحومة بإذن الله.. دانه عباس عبدالرزاق حسين الحيدر عن عمر يناهز الـ21 عاماً.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

هذا ولم يذكر سبب الوفاة، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة دانة الصادم، وتحدثوا عن تعرضها المستمر من رواد السوشيال ميديا للتنمر، مما لعب دورا كبيرا في تراجع حالتها النفسية والصحية، بينما قال البعض الآخر إن سبب الوفاة إصابتها بمرض السرطان، وقال آخرون إن سبب الوفاة هو توقف في بعض خلايا المخ نتج عنه دخولها في غيبوبة قبل أن تفارق الحياة.

يذكر أن الفنانة الشابة بدأت مشوارها في الفن حديثا، حيث شاركت في مسلسل "أنا وقلبي".