أول لاعب عربي.. تمثال لمحمد صلاح بمتحف مدام توسو في لندن

تهانينا للملك المصري! 👑🇪🇬

لاحقًا هذا العام سيصبح أول لاعب كرة قدم مصري يُعرض تمثاله في متحف مدام توسو للمشاهير في لندن.

خبراء المتحف يأخذون حاليا حوالي 250 قياس لصلاح وسيستغرق صنع التمثال حوالي 4 شهور بتكلفة تقديرية 150 ألف أسترليني.

لا تنسوا أن ترسلوا لنا صورتكم مع الملك! pic.twitter.com/Tma3kGo4rA — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) January 24, 2020

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) نجم فريق ليفربول محمد صلاح بمناسبة بدء تجهيزات إعداد تمثال شمعي له في متحف مدام توسو بمدينة لندن الإنجليزية. وكتب حساب فيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تهانينا للملك المصري!". وأضاف: "لاحقًا هذا العام سيصبح أول لاعب كرة قدم مصري يُعرض تمثاله في متحف مدام توسو للمشاهير في لندن".

يعد محمد صلاح أول لاعب عربي في التاريخ يصنع له متحف توسو اللندني تمثالاً خاصاً به، كما أنه ثالث لاعب كرة قدم بعد ديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو يُصمم له تمثال.

ويستعد متحف الشمع في لندن أو متحف مدام توسو لضم محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول إلى قائمة المشاهير والشخصيات التاريخية المتواجدة به، حيث نجح في الوصول إلى صلاح لتجهيز المجسم الخاص به لوضعه في المتحف الشهير الذي يعد أحد أهم وأكبر المتاحف في العالم.

وسيركز المتحف على أن يكون التمثال شبيهاً بصلاح إلى أقصى حد، بما في ذلك التفاصيل الدقيقة، مثل درجة لون العين والشعر وملامح الوجه وطول وعرض الجسد.

ونشر محمد صلاح مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي خلال عملية التجهيز لوضع مجسمه بالمتحف، حيث قامت الشركة المسؤولة عن صناعة التماثيل بالحصول على القياسات الخاصة بالفرعون.

وعلق اللاعب صلاح على المقطع بعبارة "تيك توك"، في إشارة إلى العد التنازلي لإطلاق التمثال، وقال في الفيديو: "أنا مو صلاح في متحف مدام توسو، وسأحصل على تمثالي الخاص في وقت لاحق من العام الجاري".

وتحول محمد صلاح إلى أحد أهم نجوم العالم منذ انتقاله إلى ليفربول في صيف 2017، وفاز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الأخيرين، وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب مشاركة بانتصارات متتالية بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (28 فوزا متتاليا).