شاهد.. حفيد عادل إمام في أول ظهور فني له

في أول ظهور فني له، تحدث عادل إمام جونيور، حفيد الفنان المصري الكبير عادل إمام، للجمهور ووجه شكره لهم على التعليقات التي تلقاها بعد نشر فيلمه القصير، وطلب من كل متابعي والده أن يعطوه رأيهم في الفيلم.

وفي بداية الفيديو قدم رامي إمام ابنه قائلا: "يا جماعة أنا جبتلكم العريس بتاع الفيديو" اختتم قائلاً: "شكراً يا جماعة عادل إمام جونيور لأول مرة".

العريس عادل إمام جونيور

ومعلوم أن المخرج رامي إمام يحافظ على إبقاء حياته الخاصة بعيداً عن الإعلام، ورغم تواصله الدائم مع جمهوره عبر حسابه على Instagram وحديثه عن أبنائه، لكنه لا ينشر صوراً لهم.

لكن رامي إمام قرر أن ينشر فيديو عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على Instagram مع ابنه عادل، بناء على طلب الأخير، بعدما قام بإخراج فيلم قصير ونشره على YouTube.

وهذا الفيديو أفرح محبي "الزعيم"، خصوصاً أن هذا الظهور لحفيد عادل إمام نادر، ولم يكن يعلم الجميع أن له حفيداً في هذا العمر.