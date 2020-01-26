ناجية تركية أنقذها سوري من الزلزال: هؤلاء الذين ننتقدهم

انتشر فيديو لسيدة تركية تمكن شاب سوري لاجئ من إنقاذ حياتها، وانتشالها من تحت الأنقاض، عقب الزلزال الذي ضرب "أيلازيغ" شرق البلاد، مساء الجمعة.

وتمت ترجمة الفيديو للعربية بحسب "وكالة الأنباء التركية". وظهرت السيدة أثناء خضوعها للعلاج بأحد مستشفيات الولاية وهي تحكي بحرقة عن شاب سوري يدعى محمود أنقذ حياتها.

وقالت السيدة: "في حين سقط على قدم زوجي باب خشبي، بقيت أنا محاصرة بين جدران المنزل المهدم جراء الزلزال". وتابعت: "تعرفون أولئك السوريين الذين ننتقدهم، شاب منهم اسمه محمود بقي يحفر في التراب بأظافره حتى تمزقت يداه، وهو يحاول إخراجنا من تحت الأنقاض".

* Enkaz altından çıkarılan bir vatandaş konuştu:



❝Biz Suriyelilere taş atıyoruz ya, Mahmut isimli Suriyeli tırnaklarıyla toprağı kazıya kazıya elleri paramparça bizi enkaz altından çıkardı.❞#Elazıg,#depremElazig #Suriyeli_Mahmut pic.twitter.com/tyO9n1UES9 — Alparslan Yiğit (@Alparslan_dava) January 25, 2020

وأضافت: "محمود شاب مدني، وليس من طواقم الإنقاذ التابعة لآفاد (رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية)، ورغم ذلك نجح في إخراجي من تحت الأنقاض بأصابعه التي تمزقت من الحفر". وقالت: "لن أنساه ما حييت، وإن خرجت من هنا سأبحث عنه وأجده".

ورافق انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، إشادات كبيرة بالشاب محمود، حيث نشر مغردون على موقع تويتر تحت هاشتاغ "Suriyeli_Mahmut#" حيث أشادوا بشجاعته التي أبداها بعيد الزلزال.

وقال مسؤولون إن فرق إنقاذ تركية تواصل سحب ناجين من المباني المنهارة، الأحد، بعد أكثر من يوم ونصف من زلزال قوي ضرب شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل 35 شخصًا على الأقل بحسب تلفزيون تي.آر.تي عربي نقلا عن نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي.

وقالت هيئة مكافحة الكوارث والطوارئ التركية، إن الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة أدى إلى إصابة 1556 شخصًا، وتم إنقاذ 45 شخصًا من تحت الأنقاض حتى الآن.