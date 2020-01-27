شاهد.. أعمال فنية مصاحبة لحراك لبنان تعبر الحدود للعالم

عبرت الأعمال الفنية المصاحبة لحراك لبنان الحدود إلى العالم، وكتبت صحيفة لوموند الفرنسية أن نشر هذه الصور والرسوم على مواقع التواصل حول الأمر إلى متحف افتراضي.

ونالت هذه الرسومات والجداريات إعجاب الصحافة العالمية. وقد حول المحتجون مطالبهم إلى أعمال فنية بارعة. ورسموا عملة الثورة وخلدوا بعض المواقف بلوحات فنية، وترجموا تضامنهم مع المصابين بحملات ذات طابع فني.

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يذكر أن التظاهرات كانت تجددت خلال الأيام الماضية بعد هدوء نسبي في الحراك اللبناني الذي انطلق منذ 17 من أكتوبر، وتميز بطابع سلمي، بسبب الأوضاع الاقتصادية.

ويشهد لبنان حراكاً شعبياً غير مسبوق يطالب بإسقاط الطبقة السياسية كاملة، ويتهمها بالفساد ويحملها مسؤولة انهيار الوضع الاقتصادي.