مشهد مهيب لأب يلقي نفسه على ابنته تحت القطار لينقذها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشهد إنساني مهيب لرجل يحتضن فتاة تحت عجلات القطار الذي يتحرك مع أصوات الدعوات على الرصيف التي تبتهل إلى الله بنجاتهما من الموت.

ويظهر المقطع فتاة صغيرة سقطت تحت أحد القطارات بمحطة الإسماعيلية، الأمر الذي دفع والدها إلى إلقاء نفسه عليها، في رد فعل سريع قبل أن يصل القطار بثوان، وقام باحتضانها إلى أن مر القطار، ونجا الأب وابنته.

وأوضح النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفتاة كانت تمر عبر قضبان السكك الحديدية، ولكن القطار كان يقترب منها وأطلق صافرة التنبيه، مما أدى إلى فزع الفتاة وفقدانها للوعي، ولكن الأب تمكن من إنقاذها في اللحظات الأخيرة.