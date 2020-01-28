فيديو.. الإعلامية بسمة وهبة تنجو من الموت

نشرت الإعلامية، بسمة وهبة، فيديو عبر حسابها الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح احتراق كابل الكهرباء الموصل للمدفأة، صباح الثلاثاء، ما كاد يتسبب في اشتعال النار بمنزلها في الخامسة صباحاً.

وشعرت الإعلامية بوجود الدخان في غرفتها، واستطاعت أن تسيطر على الحريق قبل أن ينتشر في غرفتها.

وكتبت بسمة تعليقاً على الفيديو: "ربنا نجاني الحمد لله من موت محقق، الحمد لله يا رب، لك الحمد والشكر".

موضوع يهمك أعلن المتحدث باسم القوات الجوية الأميركية، تعليق جميع شحنات الأسلحة والذخيرة الأميركية لقوات الأمن العراقية.وأشار... القوات الجوية الأميركية تعلق شحنات أسلحة للأمن العراقي العراق

وقبل أقل من شهر، تُوفي والد الفنان المصري، إيهاب توفيق، إثر اختناق شديد من جراء اندلاع حريق في منزله بحي مدينة نصر في محافظة القاهرة، ولم يتمكن أحد من إنقاذه.

وتبين بعد التحقيق أن سبب الحريق كان اشتعال مدفأة كهربائية أثناء نوم والد المطرب، ما أدى إلى امتداد النيران إلى باقي أرجاء الفيلا ومحاصرة النيران للضحية.