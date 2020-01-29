حاكم دبي يغرد بفيديو.. "نبحث عنها لمن يعرفها؟"

"بداية يوم دراسي في الإمارات.. البداية تكون مختلفة عندما تكون مع مدرّسة تحمل روحاً جميلة.. وكلمة طيبة.. وابتسامة صادقة.. وتفاؤلاً وطاقة إيجابية حقيقية تبثها لأبنائها وأحبابها الطلبة.. نبحث عنها لمن يعرفها؟"، هذه الكلمات نشرها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه الرسمي على "تويتر" مرفقاً بفيديو لمعلمة إماراتية تستقبل الطلاب الأطفال مع بداية اليوم الدراسي، وهي في قمة إيجابيتها، بالابتسامة والسعادة، وتدعوهم للاستمتاع بيومهم الدراسي، ما أثار تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن المعلمة.

بداية يوم دراسي في الامارات ... البداية تكون مختلفة عندما تكون مع مدرّسة تحمل روحا جميلة ... وكلمة طيبة ... وابتسامة صادقة .. وتفاؤلا وطاقة ايجابية حقيقية تبثها لأبنائها وأحبابها الطلبة ... نبحث عنها لمن يعرفها ؟ pic.twitter.com/xkIqI0p132 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 29, 2020

ورد الكثير من المغردين على الشيخ محمد بن راشد، مشيرين إلى حساب المعلمة الرسمي في تويتر، وهي شيخة محمد حسين النعيمي، وتعمل أخصائية اجتماعية في مدرسة عالية بمدينة العين.

مستحيل انساج من كنت صف اول لين خامس كنتي وايد طيبه وحنونه وماتغيرتي ويحظهم هالجيل فيج 💙💙 https://t.co/oRxTgzFIey — س َ (@slamiix1) January 29, 2020

ونشرت المعلمة الفيديو بعنوان صباح البراءة والمودة، وكتبت في تغريدة أخرى "من القلب شكراً لكل من أثنى على الفيديو وعلى كل تعليقاتكم اللي أسعدتني وأفتخر بوظيفتي وأعتز بها، لأنها تخدم جيلا إن شاء الله يكونوا قرة عين لوالديهم وذخرا لوطنهم وما أقول غير ربي يجبر بخاطركم جميعاً جبراً يليق بجلالته وعظمته".

إلى ذلك أشاد الكثير من رواد مواقع التواصل بأخلاق المعلمة وطيبتها وتفاؤلها وكتبت إحداهن "مستحيل أنساك من كنت في الصف الأول إلى الخامس، كنتي وايد طيبة وحنونة وما تغيريتي،، يا حظ هالجيل فيك".