شاهد.. طابور بشر لا ينتهي في الصين بحاجة إلى "كمامات"

شبح الفيروس المستجد "كورونا" مازال يخيف العالم، خصوصا أن العلماء لم يتوصلوا حتى الآن لعلاج أو لقاح يوقف حصد الأرواح.

فيما تنقل مواقع التواصل الاجتماعي بدورها مقاطع فيديو ترصد آخر تطورات هذا الفيروس، خصوصا في الصين مسقط رأسه الذي انتقل منه للعالم.

الجديد اليوم أن مقطع فيديو انتشر على موقع تويتر يظهر طابور بشر طويل جدا أمام صيدليات بانتظار الدور.

موضوع يهمك على الرغم من حالة التوتر بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، حققت الأسهم الأميركية مكاسب قوية في تداولات الأمس، بدعم من... الأسهم الأميركية في استراحة مؤقتة من شبح "كورونا" أسواق المال

في التفاصيل، يوضح الفيديو المنتشر الناس وقد اصطفوا بانتظام أمام الصيدليات بانتظار أدوارهم للحصول على أقنعة واقية للوجه، تعرف عادة بـ"الكمامات"، لعلها تفي بالغرض وتقلل خطر الإصابة بالفيروس المميت.

الصين بحاجة إلى "كمامات"

وأرفق الفيديو بتنويه قال إن باستطاعة كل شخص من الطابور الحصول على 3 أقنعة واقية لا غير، حيث تواجه الصين هذه الأيام أزمة كبيرة بسبب حاجة الذين يصل عددهم إلى 1.3 مليار نسمة للكمامات من أجل مواجهة انتشار الفيروس الغامض.

Endless lines in front of pharmacies in #China. A person can only buy 3 masks at once.#CoronavirusOutbreak #coronovirus pic.twitter.com/uEj0ipmPQd — Ghassan (@Baltahji) January 30, 2020

وقد وصل الأمر إلى اعتبار عدم ارتداء الكمامة الطبية جريمة يعاقب عليها القانون.

فما كان من مصانع "الدولة المريضة" إلا أن تطلب من عمالها في مصانع إنتاج الكمامات الطبية في مقاطعتي جيانغشي وخنان، العمل ساعات إضافية لإنتاج المنتجات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

كما تخلى عمال المصنع عن عطلتهم للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على الكمامات الطبية حيث تضاعف إنتاج المصنع فيما حافظوا على السعر ثابتا.

وفي مقاطعة خنان وسط الصين، قام أكثر من 70 مصنعا بتنظيم نوبات إضافية للمساعدة في إنتاج المزيد من الكمامات الطبية والبدلات الواقية، حيث يتم إنتاج أكثر من 1.6 مليون كمامة وألفي بدلة واقية يوميا في مقاطعة خنان.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

169 حالة وفاة وألف إصابة

إلى ذلك أعلنت بكين، الخميس، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 169 مع تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة.

وقالت لجنة الصحة في إقليم هوبي الصيني، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، يوم الخميس، إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في الإقليم ارتفع إلى 162 شخصا حتى 29 يناير/كانون الثاني.

كما أضافت أنه تم رصد 1032 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا في هوبي، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة في الإقليم إلى 4586.

فيما تم الإبلاغ عن حالات عدوى في 15 بلدا آخر على الأقل مع وجود 104 حالات مؤكدة، لكن لم تحدث أي حالات وفاة خارج الصين.