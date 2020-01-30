"نعم مليون مرة"..ابنة بيل غيتس تعلن خطوبتها على المصري!

رسمياً وبعد انشغال مواقع التواصل بقصتهما لسنوات خلت، وافقت جينيفر غيتس، ابنة الملياردير الأميركي بيل غيتس، مؤسس وصاحب شركة "مايكروسوفت" على خطبتها من الشاب المصري نايل نصار.

موضوع يهمك بعد زيارتها للقاهرة الأسبوع الماضي برفقة حبيبها المصري بطل الفروسية، نايل نصار، زارت جنيفر غيتس، ابنة الملياردير... ابنة بيل غيتس بالأقصر.. وتنبهر بحضارة أجداد فتى أحلامها مصر

في التفاصيل، نشر نايل نصار عبر حسابه على موقع إنستغرام، صورته مع جينيفر، وعلق قائلا: "قالت نعم.. أشعر بأنني أسعد رجل في العالم الآن.. جين أنت كل ما يمكن أن أتخيله.. وأكثر من ذلك بكثير.. لا يمكنني الانتظار حتى نستمر معاً خلال هذه الرحلة التي يطلق عليها الحياة، وببساطة لا يمكنني أن أتخيل نفسي بدونك.. أحبك أكثر مما تتخيلين.. وأشكرك على جعلك أشعر كل يوم وكأنه حلم لي".

"نعم مليون مرة"

فيما ردت جينيفر عبر حسابها على إنستغرام أيضا: "نايل نصار، أنت فريد.. لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتنا في التعلم والضحك والمحبة معا.. نعم مليون مرة".



زارت الأهرامات!

يشار إلى أن جينيفر كانت زارت القاهرة مع خطيبها المصري نايل نصار، لقضاء إجازة الكريسماس وأعياد الميلاد، وظهر ذلك من خلال نشرها صورة عبر إنستغرام للأهرامات والنيل من أحد الفنادق.

فيما نشر نايل صورة له مع جينيفر عبر حسابه على إنستغرام، داخل أحد المطاعم الشهيرة في منطقة المعادي.

ونايل نصار هو شاب مصري من مواليد 21 يناير 1991، ولد لأب وأم مصريين، وعاش طفولته في الكويت مع والديه، ثم انتقل إلى كاليفورنيا في عام 2009.

يجيد نايل 4 لغات هي العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، ودرس الاقتصاد والإدارة في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا، ثم تخرج منها في 2013.