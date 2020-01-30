"نعم مليون مرة"..ابنة بيل غيتس تعلن خطوبتها على المصري!

رسمياً وبعد انشغال مواقع التواصل بقصتهما لسنوات خلت، وافقت جينيفر غيتس، ابنة الملياردير الأميركي بيل غيتس، مؤسس وصاحب شركة "مايكروسوفت" على خطبتها من الشاب المصري نايل نصار.
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بعد زيارتها للقاهرة الأسبوع الماضي برفقة حبيبها المصري بطل الفروسية، نايل نصار، زارت جنيفر غيتس، ابنة الملياردير...
ابنة بيل غيتس بالأقصر.. وتنبهر بحضارة أجداد فتى أحلامها
مصر
في التفاصيل، نشر نايل نصار عبر حسابه على موقع إنستغرام، صورته مع جينيفر، وعلق قائلا: "قالت نعم.. أشعر بأنني أسعد رجل في العالم الآن.. جين أنت كل ما يمكن أن أتخيله.. وأكثر من ذلك بكثير.. لا يمكنني الانتظار حتى نستمر معاً خلال هذه الرحلة التي يطلق عليها الحياة، وببساطة لا يمكنني أن أتخيل نفسي بدونك.. أحبك أكثر مما تتخيلين.. وأشكرك على جعلك أشعر كل يوم وكأنه حلم لي".
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SHE SAID YES!! 💍 I’m feeling like the luckiest (and happiest) man in the world right about now. Jenn, you are everything I could have possibly imagined..and so much more. I can’t wait to keep growing together through this journey called life, and I simply can’t imagine mine without you anymore. Love you more than you can possibly imagine, and thank you for making every single day feel like a dream to me. Here’s to forever! 😘❤️
"نعم مليون مرة"
فيما ردت جينيفر عبر حسابها على إنستغرام أيضا: "نايل نصار، أنت فريد.. لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتنا في التعلم والضحك والمحبة معا.. نعم مليون مرة".
زارت الأهرامات!
يشار إلى أن جينيفر كانت زارت القاهرة مع خطيبها المصري نايل نصار، لقضاء إجازة الكريسماس وأعياد الميلاد، وظهر ذلك من خلال نشرها صورة عبر إنستغرام للأهرامات والنيل من أحد الفنادق.
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Nayel Nassar, you are one of a kind. Absolutely swept me off my feet this past weekend, surprising me in the most meaningful location over one of our many shared passions. I can’t wait to spend the rest of our lives learning, growing, laughing and loving together. Yes a million times over. 💍 AHHH!!!
فيما نشر نايل صورة له مع جينيفر عبر حسابه على إنستغرام، داخل أحد المطاعم الشهيرة في منطقة المعادي.
ونايل نصار هو شاب مصري من مواليد 21 يناير 1991، ولد لأب وأم مصريين، وعاش طفولته في الكويت مع والديه، ثم انتقل إلى كاليفورنيا في عام 2009.
يجيد نايل 4 لغات هي العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، ودرس الاقتصاد والإدارة في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا، ثم تخرج منها في 2013.