بالصور.. تدابير مشددة لطائرات تجلي رعايا من معقل كورونا

انتشرت على وسائل التواصل صور للإجراءات والتدابير المشددة التي اتخذها أطقم الطائرات والتي أرسلتها عدة دول لإجلاء رعاياها من مدينة ووهان حيث انتشر فيروس كورونا المستجد.

ومعلوم أن السلطات الصينية أغلقت كل المنافذ للمدينة التي تحولت إلى أكبر منطقة حجر صحي خوفا من تفشي الفيروس، ما دفع الرعايا الأجانب لمناشدة دولهم لإجلائهم.

ومع تفشي الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وانتشاره في عدد كبير من البلدان حول العالم، مما دفع منظمة الصحة العالمية لإعلان "حالة الطوارئ الدولية"، تبقى عملية السفر والتنقل بين البلدان هي التحدي الكبير الذي يواجه البشر في كل مكان، وبالأخص، من ينوي السفر إلى الصين، لضرورة العمل أو الدراسة، خاصة في ظل إلغاء الكثير من شركات الطيران رحلاتها من وإلى الأراضي الصينية، حيث تقع بؤرة الفيروس القاتل في مدينة ووهان.

يُذكر أن معظم الدول حول العالم قد أصدرت تحذير سفر لمواطنيها إلى الصين، فيما أحصت الصين نحو 9700 حالة مؤكدة، وبلغ عدد الوفيات 213 حتى الآن، بينهم 43 حالة وفاة جديدة. كانت الغالبية العظمى من الحالات في مقاطعة هوبي وعاصمتها ووهان، مركز التفشي. ولم يتم الإبلاغ عن وفيات خارج الصين حتى الآن.

ووضعت الصين أكثر من 50 مليون شخص في المنطقة تحت حجر صحي ظاهري، في حين قلصت الدول الأجنبية بشدة من السفر إلى البلاد وفرضت الحجر الصحي على أولئك الذين مروا مؤخرا عبر ووهان.

ويُعتقد أن للفيروس فترة حضانة مدتها أسبوعان، يمكن خلالها للمصابين نقل المرض حتى لو لم تظهر عليهم أية أعراض مثل الحمى والسعال.