بين الواقع والخيال.. هذه المشاهد لا تصدقها عن "كورونا"

هلع ينتاب الناس في عدد من البلدان، بسبب فيروس كورونا المستجد الذي ظهر بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر العام الماضي، حيث إن بعض نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي يتداولون فيديوهات غير حقيقية لأناس يسقطون على الأرض ويموتون، زاعمين أنها من أعراض الفيروس القاتل.

إلا أن هذه المشاهد لا تمت للواقع بصلة ولا علاقة لها بالفيروس المميت. في الحقيقة تختلف أعراض "كورونا" بين المصابين به، فبعضهم لا يشعر سوى بجفاف الحلق والصداع الخفيف، بينما قد يعاني آخرون من الحمى والسعال ومشاكل التنفس، في حين تصاب نسبة بسيطة من المرضى بالالتهاب الرئوي الذي يسبب تورم الرئتين وإفراز السوائل بهما.

People falling and dying in China like we in some apocalyptic movie. Lord help us 😥😷😢 #CoronaOutbreak #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/jY4sLj6MI1 — zeem💕 (@zeemlove) January 26, 2020

يشار إلى أن "كورونا" ينتقل من شخص لآخر عبر الرذاذ المصاحب للتنفس أو السعال أو العطس. ويُعتقد أن للفيروس فترة حضانة مدتها أسبوعان، يمكن خلالها للمصابين نقل المرض حتى لو لم تظهر عليهم أية أعراض.

وحتى الآن أصاب الفيروس أكثر من 14 ألف شخص في الصين وأدى إلى وفاة 304 أشخاص، كما أصاب 171 على الأقل في دول أخرى. وأعلنت أول حالة وفاة خارج الصين في الفلبين.

إلى ذلك تمدد "كورونا" ليصل إلى نحو 24 دولة بمختلف أرجاء العالم، منها أستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وروسيا وإسبانيا وتايلاند والولايات المتحدة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس أن المرض يشكل حالة طوارئ صحية عالمية تثير قلقاً دولياً.