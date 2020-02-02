شاهد.. أنصار الصدر يسيطرون على المطعم التركي في بغداد

تداول ناشطون عراقيون مقاطع مصورة تظهر أنصار رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، يدخلون بناية المطعم التركي قرب ساحة التحرير وسط بغداد، ويسيطرون عليه بالقوة.

وطوقت مجموعات من أفراد "القبعات الزرق" التابعين للصدر بناية المطعم التركي، فيما علت هتافات مؤيدة للصدر من المنصة التي يتم إذاعة بيانات ساحة التحرير منها.

وعمدوا إلى طرد الناشطين منه، بعدما دأبوا على الإقامة فيه منذ بداية الحراك في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

The moment Sadrists took over the Turkish Restaurant earlier today. The building has been a symbol of the protests with demonstrators sleeping and living there since beginning of the protests in October. pic.twitter.com/vHv6mEYdGW — Pesha Magid (@PMagid) February 1, 2020

وتزامن ذلك مع إعلان وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي تكليفه رسمياً من قبل الرئيس برهم صالح لتشكيل حكومة.

والسبت قمع أنصار التيار الصدري المتظاهرين في ساحة التحرير أيضاً، الرافضين لتكليف محمد توفيق علاوي لتولي رئاسة الحكومة العراقية المقبلة.

وكان الصدر أصدر الجمعة بيانا طلب فيه من أتباعه "تجديد" التظاهرات والعودة إلى الشارع، بعد أقل من أسبوع من دعوته لأنصاره ترك ساحات الاحتجاجات بالتزامن مع تنظيمه مسيرة احتجاجية شاركت فيها ميليشيات موالية لإيران للمطالبة بخروج القوات الأميركية.

وحصلت مناوشات طفيفة مساء الجمعة وفجر السبت بين المحتجين في ساحة التحرير وأنصار الصدر الذين حاولوا السيطرة على بناية المطعم التركي أيقونة الاحتجاجات في العراق.