أخيراً وجدها.. محمد بن راشد يكرم "المعلمة الإيجابية"

"نبحث عنها لمن يعرفها"، هذه الجملة التي نشرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه في تويتر وأشعل بها الموقع بحثاً عن "معلمة إيجابية" انتشر لها مقطع فيديو من إحدى المدارس وهي ترحب بطلابها بابتسامة وسعادة.

وبعد البحث، وجد حاكم دبي المعلمة الأخصائية الاجتماعية شيخة النعيمي، فكرمها مع والدتها بوسام رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً على أن التواضع والإيجابية أهم صفات الناجحين.

أثلجت شيخة النعيمي صدورنا جميعا ... بإيجابيتها ... وطاقتها .. وحنانها .. وتعاملها مع أبناء الوطن كأنهم أبناءها وأطفالها .. هي مثال وقدوة ليس فقط لمدارسنا بل حتى لمؤسساتنا الحكومية ... قدمنا لها وسام رئيس الوزراء وترقية استثنائية فورية وشكر خاص ضمن جلسة مجلس الوزراء... pic.twitter.com/apHN8Rwyf6 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 2, 2020

وأشار الشيخ محمد خلال تكريمه إلى أن ما قامت به النعيمي، هو تجسيد حقيقي لقيم الهوية الوطنية والفخر بما تقدمه الدولة من مكتسبات وطنية، وبث الطاقة الإيجابية داخل العمل وخارجه، بحسب تعبيره.

منوهة إلى أن النعيمي واحدة من نماذج الإيجابية وفي الإمارات كثير منها.

ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء كان أول بنوده تكريم شيخة النعيمي مع أمها، إخصائية اجتماعية في إحدى مدارس العين ضربت مثالا عظيمة كيف يمكن أن تكون المدرسة حضنا دافئا .. ومصدراً للطاقة الإيجابية .. ومحضنا تربويا يتربى فيه أولادنا.. شاهدناها جميعا كيف تبدأ اليوم الدراسي مع طلابنا pic.twitter.com/WPIXJ5IGWA — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 2, 2020

من جانبها، تقدمت النعيمي بالشكر لنائب رئيس الدولة على التكريم، وقالت: "تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أن نكون في المقدمة دائماً.. ونحن كأبناء لهذا الوطن نعكس روح وقيم دولتنا التي تربينا عليها".

يشار إلى أن كثيراً من المغردين كانوا ردوا على تغريدة الشيخ محمد، التي بحث عبرها عن النعيمي، مشيرين إلى حساب المعلمة الرسمي في تويتر.

🇦🇪سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 🇦🇪 💌كلماتك وسام وفخر على صدري وتشريف 🇦🇪 pic.twitter.com/pZHyw8hds3 — 👌🏻الخاص🚫🇦🇪 النعيميه 🇦🇪 (@HamsAlLail) February 2, 2020

ونشرت المعلمة حينها الفيديو بعنوان صباح البراءة والمودة، وكتبت في تغريدة أخرى "من القلب شكراً لكل من أثنى على الفيديو وعلى كل تعليقاتكم اللي أسعدتني وأفتخر بوظيفتي وأعتز بها، لأنها تخدم جيلا إن شاء الله يكونوا قرة عين لوالديهم وذخرا لوطنهم وما أقول غير ربي يجبر بخاطركم جميعاً جبراً يليق بجلالته وعظمته".

إلى ذلك أشاد الكثير من رواد مواقع التواصل بأخلاق المعلمة وطيبتها وتفاؤلها.