ماذا قال رئيس "الصحة العالمية" عن كورونا وأضحك الحاضرين

خلال إلقائه خطابا حول الوضع بشأن فيروس "كورونا" الثلاثاء، توقف رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، بضع ثوان للسعال. ثم ابتسم لوهلة مؤكدا أن ذلك "لم يكن فيروس كورونا"، فضحكت القاعة من اللفتة الكوميدية لرئيس منظمة الصحة العالمية، الذي تابع خطابه حول الآليات المطلوبة لمقاومة انتشار الأمراض، حيث يقع العالم الآن تحت خطر "عدم الاستعداد لأي وباء عالمي".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد الذي انتقل من الصين إلى 24 دولة "لا يمثل بعد حالة وباء عالمي"، وذلك بعد أن أعلنته حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي في 31 يناير الماضي.

وقالت سيلفي بريان، رئيسة إدارة مكافحة الجوائح والأمراض الوبائية في المنظمة للصحافيين في جنيف: "حالياً لسنا في حالة وباء عالمي"، لكنها أضافت "نحن في مرحلة يعد فيها الوباء متعدد البؤر".

كما أكدت بريان التي عادت أمس من الصين "أن العلماء تمكنوا من تحديد التسلسل الجيني وأساليب تنقله"، موضحة "إنه في الوقت الذي يتم رصد انتقال سريع للفيروس في هوباي، تعد الحالات خارج المقاطعة حالات انتشار مع تجمعات متفرقة من حالات العدوى".

ارتفاع عدد الضحايا

وأعلنت الصين ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 479 شخصاً بنهاية الرابع من فبراير، بعد تأكيد وفاة 65 مريضاً في مقاطعة هوبي مركز انتشار الوباء.

وأعلن التلفزيون الرسمي الصيني تأكيد 3,156 إصابة جديدة في مقاطعة هوبي مما يرفع عدد المصابين في المقاطعة فقط إلى نحو 16,678. شخصاً.

كانت بكين، أعلنت الثلاثاء، أن دول العالم أفرطت في إجراءاتها ضد الصين للحد من فيروس كورونا، وأضافت أن إجراءات الدول ضد كورونا لا تتماشى وتوصيات منظمة الصحة العالمية.