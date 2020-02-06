شاهد.. ما علاقة الدرون بفيروس كورونا؟

WTF!! How dare you not wearing a mask!!...#coronavirus : Chinese Big Brother drone makes people run when they walk outside without a mask... #wuhan

You only have the right to breathe ... but only inside your cage ... that was once your home... #China pic.twitter.com/UepnCa7vp5 — Tocamelaotravez (@tocamelaotravez) February 3, 2020

أظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام صينية، اعتماد السلطات على طائرات من دون طيار لتحذير المواطنين وتنبيههم إلى ضرورة ارتداء الكمامات أو العودة إلى ديارهم، خوفا من انتقال العدوى بفيروس كورونا الذي أودى حتى الآن بحياة 560 شخصاً، وانتشر في كثير من الدول.

ويظهر فيديو امرأةً ترتدي زي رجال الشرطة تتحدث عبر جهاز اتصال لاسلكي، يبدو أنها تبث رسائلها عبر مكبرات الصوت للطائرات للتحذير من خطر الفيروس. كما يظهر الفيديو طائرةً من دون طيار تحلق فوق امرأة عجوز تحثها على البقاء في منزلها لعدم ارتدائها قناعا واقيا، ثم تبث تحذيرات مشابهة لأفراد آخرين.

واتخذت الصين عدة تدابير للوقاية والحد من انتشار الفيروس واعتمدت السلطات على هذه الطائرات لرش المطهرات على القرى والمدن المنكوبة بفيروس كورونا.

ودعا الزعيم الصيني شي جين بينغ مؤخرًا إلى "توجيه فعال للرأي العام" وسط المعركة ضد انتشار فيروس كورونا.

ولمنع الاتصال الجسدي بين المعالجين والمرضى المحتملين، اعتمدت مدينة في إقليم جيانغشي على طائرات الدرون لقياس درجات حرارة السكان.

ويقف السكان على شرفات شققهم لتصل إليهم طائرة الدرون التي تعمل على قياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء.

خصائص "غامضة"

وارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 560، بعد إعلان السلطات في منطقة هوبي، الخميس، تسجيل 70 وفاة إضافية، فيما يؤكد خبراء الصحة أن خصائص الفيروس "غامضة" ولم تتضح بعد.

كذلك، قالت السلطات الصحية في تقريرها اليومي إنه تم تسجيل 2987 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الإصابات الإجمالي إلى 27300 استنادا إلى الأرقام التي نشرتها بكين سابقاً.

وتسبب الفيروس في اضطراب حركة السفر جوا حيث أعلنت أكثر من 20 شركة طيران تعليق أو تقليص رحلاتها إلى الصين فيما حظرت عدة بلدان، من بينها الولايات المتحدة، دخول أي شخص زار الصين على مدى الأسبوعين الماضيين.

وأعلنت تايوان حظر دخول سكان بر الصين الرئيسي اعتبارا من اليوم الخميس.

وامتد الاضطراب هذا الأسبوع ليشمل الرحلات البحرية السياحية، حيث جرى وضع نحو 3700 شخص قيد الحجر الصحي لمدة أسبوعين على متن سفينة راسية قبالة ساحل اليابان بعدما أكد مسؤولو الصحة هناك إصابة 10 أشخاص منهم بالفيروس.

وفي هونغ كونغ، احتجز أكثر من 3600 من الركاب وأفراد طاقم سفينة سياحية راسية قبالة ساحل المدينة لحين فحصهم بعدما تأكد في وقت سابق أن 3 من بينهم مصابون بالفيروس.