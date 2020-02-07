عند سحبها لبوابة الركاب.. شاهد طائرة تدهس سائق مركبة

اصطدمت طائرة تايلاندية بقاطرة طائرات كانت تسحبها بأحد مطارات العاصمة التايلاندية بانكوك، الجمعة، ما أسفر عن مقتل قائد السيارة وإصابة آخر.

وكشف سومبون كوترانون، المدير العام في مطار دون مويانغ، أن طائرة كان يتم قطرها إلى بوابة صعود الركاب بمطار في بانكوك أفلتت واصطدمت بالقاطرة، مما أسفر عن مقتل عامل.

كما أضاف أن عاملاً آخر أصيب بجروح عندما اصطدم بالقاطرة الكابل الطليق الذي كان يسحب الطائرة.

#BREAKING The plane of the #Thai airline Nok Air crashed into a tractor pulling it on the taxiway of #Bangkok airport. The tractor driver died, and his assistant, who was also in the cab, was injured. pic.twitter.com/Jgw9d4awVk — Kapil Patil (@Kapil_Patils) February 7, 2020

ونشرت وسائل الإعلام التايلاندية ومواقع التواصل، لقطات بالفيديو للحادث، أظهرت كيف تعطلت القاطرة الصغيرة أثناء عملية السحب، في حين استمرت الطائرة في تحركها لتصطدم بها.

إلى ذلك، اضطرت شركة الطيران "نوك إير" الاقتصادية إلى استبدال طائرتها التالفة بأخرى للرحلة المتجهة إلى مدينة ناخون سي ثامارات الجنوبية.

وقالت الشركة إنه سيتم إجراء تشريح للجثة وإنها ستحقق في سبب الحادث. وأضافت أنها ستقدم المساعدة والتعويضات لأسرة العامل القتيل.

وقال مدير المطار سومبون إن تحقيقاً أولياً توصل إلى أن كابل السحب "قد تحرر".