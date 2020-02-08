في مشاهد "هوليوودية".. هكذا تطهّر الصين بؤرة كورونا

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية فيديو يظهر قيام السلطات الصينية بتطهير شوارع مدينة ووهان، بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد، بالمواد الكيميائية، في محاولة منها لوقف تفشي الفيروس القاتل.

وقد انتقد العديد من الأشخاص هذه الخطوة، حيث اعتبر البعض أن هذه المواد الكيميائية مضرة بالصحة أكثر من الفيروس نفسه، كما وصف آخرون ما يحصل بالمشاهد الترويجية لفيلم "هوليوودي".

Another video of chemical disinfection in the streets of Wuhan, an epicenter of #coronavirus outbreak. pic.twitter.com/6JKQHAOHNh — imArun123™ (@ImARuN123) February 6, 2020

يذكر أن السلطات الصحية الصينية أعلنت، اليوم السبت، أن كورونا أصاب أكثر من 34 ألفاً و500 شخص في الصين القارية (خارج هونغ كونغ وماكاو)، توفي منهم 722 شخصاً. ويشكل هذا العدد الجديد زيادة قدرها 86 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، في أكبر حصيلة يومية حتى الآن.

وفي التحديث اليومي، أوضحت اللجنة الوطنية للصحة أن 3339 إصابة جديدة مؤكدة سجلت.

كما تقترب حصيلة الوباء من عدد الوفيات بفيروس الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) الذي حدث عامي 2002 و2003 وأسفر عن وفاة 774 شخصاً بالعالم.

إجراءات مشددة

إلى ذلك تكافح الصين للسيطرة على الوباء وقد اتخذت إجراءات مشددة شملت إغلاق مدن بأكملها ومنع سكانها من مغادرة منازلهم إلا للضرورة.

ويعتقد أن الفيروس ظهر أولاً في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.

كما دفع الوباء منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية والعديد من الحكومات إلى فرض قيود على السفر وشركات الطيران لتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين.