هند صبري حليقة الرأس على انستغرام.. ما علاقة السرطان؟

دعماً لمرضى السرطان، نشرت الممثلة التونسية، هند صبري، صورة لها وهي حليقة الشعر على حسابها الرسمي على إنستغرام.
كما أرفقت الفنانة التونسية الصورة بتعليق تعبر فيه عن دعمها لمرضى السرطان كتبت فيه: "مع ذكرى اليوم العالمي للسرطان، أتذكر حلاوة الدنيا الذي يعاد عرضه هذه الأيام، وتأثيره على الكثير من الذين يكافحون مرض السرطان''.
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مع ذكري #اليوم_العالمي_للسرطان ؛ أتذكر #حلاوة_الدنيا الذي يعاد عرضه هذه الأيام ، وتأثيره على الكثير من الذين يكافحون مرض السرطان. أتمني لكل من تواصل معي ليخبرني كيف شجعه هذا العمل في رحلته ضد السرطان ان يكون قد انتصر عليه و أتمني الشفاء بسلام لكل من لازال يكافح ضد السرطان. In the memory of #world_cancer_day , remembering #halaweteldonia; airing these days, and the impact it had on so many people fighting against cancer. To all who communicated to tell me how this work encouraged them in their journey against cancer, I Wish you triumphed over it , and I hope that everyone still fighting cancer win This unfair battle once and for all🙏. #ramadan2017 #world_cancer_day_2020 #hendsabry #hendsabri #actress #أمينة_الشماع #رمضان_2017 #دراما_رمضان_2017 #هند_صبري
وأضافت الفنانة: ''أتمنى لكلّ من تواصل معي ليخبرني كيف شجعه هذا العمل في رحلته ضد السرطان أن يكون قد انتصر عليه، و أتمنى الشفاء بسلام لكل من لا يزال يكافح ضد هذا المرض".
أما الصورة فتعود إلى مسلسل "حلاوة الدنيا"، الذي جسّدت فيه هند دور مصابة بالسرطان، وعرض منذ سنتين.
وشارك في بطولة العمل إلى جانب هند صبري كلّ من ظافر العابدين، وأنوشكا، وحنان مطاوع، ورجاء الجداوي.