هند صبري حليقة الرأس على انستغرام.. ما علاقة السرطان؟

دعماً لمرضى السرطان، نشرت الممثلة التونسية، هند صبري، صورة لها وهي حليقة الشعر على حسابها الرسمي على إنستغرام.

كما أرفقت الفنانة التونسية الصورة بتعليق تعبر فيه عن دعمها لمرضى السرطان كتبت فيه: "مع ذكرى اليوم العالمي للسرطان، أتذكر حلاوة الدنيا الذي يعاد عرضه هذه الأيام، وتأثيره على الكثير من الذين يكافحون مرض السرطان''.

وأضافت الفنانة: ''أتمنى لكلّ من تواصل معي ليخبرني كيف شجعه هذا العمل في رحلته ضد السرطان أن يكون قد انتصر عليه، و أتمنى الشفاء بسلام لكل من لا يزال يكافح ضد هذا المرض".

أما الصورة فتعود إلى مسلسل "حلاوة الدنيا"، الذي جسّدت فيه هند دور مصابة بالسرطان، وعرض منذ سنتين.

وشارك في بطولة العمل إلى جانب هند صبري كلّ من ظافر العابدين، وأنوشكا، وحنان مطاوع، ورجاء الجداوي.