هند صبري حليقة الرأس على انستغرام.. ما علاقة السرطان؟

مع ذكري #اليوم_العالمي_للسرطان ؛ أتذكر #حلاوة_الدنيا الذي يعاد عرضه هذه الأيام ، وتأثيره على الكثير من الذين يكافحون مرض السرطان. أتمني لكل من تواصل معي ليخبرني كيف شجعه هذا العمل في رحلته ضد السرطان ان يكون قد انتصر عليه و أتمني الشفاء بسلام لكل من لازال يكافح ضد السرطان. In the memory of #world_cancer_day , remembering #halaweteldonia; airing these days, and the impact it had on so many people fighting against cancer. To all who communicated to tell me how this work encouraged them in their journey against cancer, I Wish you triumphed over it , and I hope that everyone still fighting cancer win This unfair battle once and for all🙏. #ramadan2017 #world_cancer_day_2020 #hendsabry #hendsabri #actress #أمينة_الشماع #رمضان_2017 #دراما_رمضان_2017 #هند_صبري