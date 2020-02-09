صورة حمار في قطار مصري تثير غضباً

واقعة مثيرة للدهشة والسخرية ضجت بها مواقع التواصل في مصر طيلة الساعات القليلة الماضية، حيث تداول المغردون صورة لحمار داخل قطار بالصعيد.

وطالب المغردون بالتحقيق في الواقعة، متهمين هيئة السكك الحديدية بالتخاذل والإهمال وضعف الرقابة مما قد يعرض حياة الركاب للخطر.

ومن جانبها، ردت هيئة السكك الحديدية وأصدرت بيانا رسميا حول تفاصيل الواقعة حيث قالت إنه بخصوص اصطحاب أحد الركاب "حمارا" بقطار ركاب رقم 748 نجع حمادي – الأقصر، السبت.

وقالت الهيئة إنه بالتحقيق في الأمر تبين ركوب الراكب للقطار ومعه "الحمار" من محطة أبنود بأسيوط وهي عبارة عن رصيف فقط.

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وأكدت هيئة السكة الحديد أن المواطن تشاجر مع كمسارية القطار في المحطة التالية بسبب الحمار، وتم إخطار شرطة النقل والمواصلات بالأمر ، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 189/2 لسنة 2020 أحوال قسم النقل والمواصلات بالأقصر.

وأضافت أن "كمسارية" القطار قاموا باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، مشيرة إلى أن الراكب مازال محجوزا للعرض على النيابة والتحقيق معه.