على أنغام "بنت الجيران".. عمرو أديب يرقص وأحمد حلمي يغني

نجاحات قياسية تحققها الأغنية الشعبية "بنت الجيران" التي صدرت قبل شهرين، وقدمها الثنائي عمر كمال وحسن شاكوش، وانتشرت بشكل كبير بين الجميع.

نجاح الأغنية لم يقف عند حد الجمهور، بل تفاعل معها عدد كبير من النجوم، كان أبرزهم أحمد حلمي الذي طرح فيديو عبر حساباته على السوشيال ميديا.

أعلن فيه لجمهوره عن كونه قرر الغناء في الفيديو بشكل مختلف، ليفاجئ الجمهور بكونه يقدم جزءا من أغنية "بنت الجيران"، لكن صوته لم يكن هو ما يظهر في الفيديو.

ليكتشف الجميع أن من يغني هو حسن شاكوش صاحب الأغنية، الذي ظهر متواجدا إلى جوار أحمد حلمي وأعلن عن حبه الكبير للنجم الكوميدي الذي تمنى بدوره التوفيق لشاكوش.

وفي برنامجه "الحكاية" الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر" لم يتمالك عمرو أديب نفسه على الهواء، حيث كان يجري مداخلة مع الثنائي عمر كمال وحسن شاكوش للحديث عن النجاح الذي تحققه الأغنية.

وحينما عرض جزء من الأغنية على الهواء، دخل عمرو أديب في نوبة رقص متفاعلا مع الأغنية المعروضة، كما طالب الثنائي بتقديم الأغنية على الهواء مباشرة في الحلقة.