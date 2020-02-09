فيديو محمد رمضان والطائرة.. الطيار الموقوف يخرج عن صمته

بعدما نشر الفنان المصري محمد رمضان صورته وهو يقود إحدى الطائرات التابعة لشركة طيران مصرية وهو في طريقه للسعودية لإحياء حفل غنائي، تسبب ذلك في إيقاف الطيار ومساعده لمخالفتهم قوانين الطيران الجوية.

وبعد أشهر من الحادثة التي وقعت في أكتوبر 2019، خرج الكابتن طيار أشرف أبو اليسر، قائد الطائرة عن صمته، وروى تفاصيل القصة، عبر فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت، وكشف فيه تفاصيل الحكم عليه بإيقافه عن ممارسة مهنة الطيران مدى الحياة.

وقال الطيار الموقوف إن الفنان محمد رمضان طلب التقاط صورة داخل قمرة القيادة من أجل أن يريها لابنه فقط وليست للنشر وهو ما يحصل مع الكثيرين ممن يودون التقاط صورة خاصة لهم في قمرة القيادة، فوافق على اعتبار أنها طائرة خاصة ولا يوجد فاصل بين الكابتن والركاب الذين لا يزيد عددهم عن 8 ركاب في الغالب، مؤكداً بأنه لم يتوقع أن ينشرها الفنان المصري على منصات التواصل الاجتماعي.

كما أضاف: "الفنان محمد رمضان نشر فيديو على السوشيال ميديا بدون علمي، ما يخالف جميع الأعراف والقوانين"، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في إيذاء "ناس كتير.. وقفل بيوت كتير"، مضيفا: "وعندما واجهته بأن ما فعله سيتسبب في إيذاء طاقم الطائرة رد وقال: لا تقلق.. كل شيء تحت السيطرة واعتبر الموضوع منتهي".

وأكد أن القضية أصبحت قضية رأي عام والموضوع لم ينته كما وعده رمضان، وصدر قرار بإيقاف الطيار مدى الحياة عن الطيران وإيقاف مساعده سنة، ما تسبب بأذى نفسي له ولعائلته.

وكانت وزارة الطيران المدني أصدرت قرارا بإيقاف الطيار ومساعده في فيديو متداول على صفحات التواصل الاجتماعي يظهر قيادة محمد رمضان لإحدى الطائرات، حيث إنه لا يسمح لأي شخص بدخول قمرة القيادة أثناء الرحلات الجوية إلا أفراد الطاقم فقط، وذلك وفقا لقوانين الطيران الجوية التي تحظر دخول الركاب أو التعامل مع قائد الطائرة أو مساعده، وفي الحالات الطارئة يخرج قائد الرحلة أو مساعده للتحدث مع الركاب فقط، أو استخدام دورات المياه لكن لا يسمح لأي شخص مهما كانت وظيفته بدخول قمرة القيادة.