"كيان" أحدث عضو بأسرة محمد صلاح.. فهل تحصل على الجنسية البريطانية؟

تلقى محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، خبرا سارا أمس السبت بعدما رزق الفرعون بمولودته الثانية التي أسماها "كيان"، لتصبح أحدث عضو في أسرته التي تتكوّن من زوجته ماجي وابنته مكة التي رزق بها في 2014 وأتمت عامها الخامس في أكتوبر الماضي.

وسيطرت حالة من الفرحة على أسرة اللاعب الدولي محمد صلاح، بقريته نجريج مركز بسيون محافظة الغربية، بعد أن قام اللاعب بالاتصال بوالده ووالدته وأسرة زوجته، ليزف إليهم الخبر السعيد بوضع زوجته ماجي طفلتهما الثانية في أحد مستشفيات إنجلترا.

Back from the holiday I didn’t go on 😄 pic.twitter.com/SCkX7rcoq2 — Mohamed Salah (@MoSalah) February 6, 2020

وكان أحد مستشفيات العاصمة الإنجليزية لندن استقبل مولودة صلاح الأولى في أكتوبر 2014 عندما كان لاعبا في صفوف تشيلسي، وجاء الدور على ليفربول لتصبح مسقط رأس مولودته الجديدة "كيان".

وكانت آخر تغريدة نشرها صلاح على حسابه في "تويتر"، منذ يومين، أرفقها بصورة له داخل الصالة الرياضية غرد قائلا: "عودة من الإجازة التي لم آخذها"، ويبدو أن ذلك بسبب أن زوجته كانت على وشك الولادة.

و"كيان" هو اسم عربي أصيل ونادر الانتشار لغرابته، وعلى الرغم من هذا فهو من الأسماء الجميلة في المعنى، ويمكن تسمية المؤنث والمذكر بهذا الاسم.

اسم "كِيان" (بكسر الكاف) مؤنث، وهو اسم من أصلٍ عربي، ويُجمع على كيانات، ومعناه هيئة أو بنية، أو طبيعة أو خليقة، ويدل معناه على الذات أو الوجود.

وعلى عكس الولايات المتحدة الأميركية التي تسمح قوانينها بمنح الجنسية مباشرة لأي مولود على أراضيها، نجد في بريطانيا الوضع مختلفاً، حيث يشترط الحصول على الجنسية أن تكون حالة الوالد مستقرة ويحمل الإقامة الدائمة، وهو ما يتحقق مع محمد صلاح المرتبط بعقد مع ليفربول حتى يونيو 2023، ويتقاضى راتبا أسبوعيا قدره 200 ألف إسترليني، وبالتالي يحق لمولودة الفرعون الجديدة الحصول على جواز السفر البريطاني.

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ووفقا للقوانين البريطانية فإن الحصول على الجنسية لا يعني إسقاط جنسية البلد الأصلي، حيث سيكون متاحا لـ"كيان محمد صلاح" أن تمتلك الجنسيتين المصرية والبريطانية، والتمتع بكل مزايا الجنسية كمواطنة بريطانية.