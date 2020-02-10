"اتصور كإنك في أوروبا".. هاشتاغ تواصلي لترويج السياحة بمصر

تصدر هاشتاغ "اتصور كإنك في أوروبا" مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، الذي بدأ من خلال إحدى صفحات نقل خبرات السفر بين المتابعين على موقع فيسبوك، والذي انتشر ليشمل منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتشجيع السياحة في مصر من خلال تسليط الضوء على مناطق أثرية وسياحية في مصر من شتى المحافظات لإبراز جمال هذه المناطق المميزة وترويج السياحة الداخلية والخارجية لها من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

مما شجع المصريين على التقاط الصور بطريقة احترافية والتركيز على المعالم الأثرية غير المعروفة بالنسبة للكثير من المصريين، خاصة في محافظات الدلتا ومحافظات البحر الأحمر وسيناء ومرسى مطروح والصحاري الموجودة في مصر. كما استعان رواد مواقع التواصل ببعض الأزياء التي تعود إلى القرون الوسطى في دول أوروبا.

كما حرصت الأعمار المختلفة في المشاركة في هذا الهاشتاغ من خلال نشر صور جماعية وفردية لجميع الأعمار بداية من الأطفال حتى الكهول، فخورين بمحافظاتهم المختلفة، محاولين إبراز ما فيها من جمال للطبيعة والمعالم المميزة.