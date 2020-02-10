عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية سوشيال ميديا

"اتصور كإنك في أوروبا".. هاشتاغ تواصلي لترويج السياحة بمصر

المصدر:   القاهرة- ريم الششتاوي
رابط مختصر

تصدر هاشتاغ "اتصور كإنك في أوروبا" مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، الذي بدأ من خلال إحدى صفحات نقل خبرات السفر بين المتابعين على موقع فيسبوك، والذي انتشر ليشمل منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتشجيع السياحة في مصر من خلال تسليط الضوء على مناطق أثرية وسياحية في مصر من شتى المحافظات لإبراز جمال هذه المناطق المميزة وترويج السياحة الداخلية والخارجية لها من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

مرسى علم مرسى علم
قصر المنتزه قصر المنتزه
غابات المنتزه الاسكندرية غابات المنتزه الاسكندرية

مما شجع المصريين على التقاط الصور بطريقة احترافية والتركيز على المعالم الأثرية غير المعروفة بالنسبة للكثير من المصريين، خاصة في محافظات الدلتا ومحافظات البحر الأحمر وسيناء ومرسى مطروح والصحاري الموجودة في مصر. كما استعان رواد مواقع التواصل ببعض الأزياء التي تعود إلى القرون الوسطى في دول أوروبا.

الاسكندرية الاسكندرية
بورسعيد بورسعيد
بورسعيد بورسعيد
أسوان أسوان

كما حرصت الأعمار المختلفة في المشاركة في هذا الهاشتاغ من خلال نشر صور جماعية وفردية لجميع الأعمار بداية من الأطفال حتى الكهول، فخورين بمحافظاتهم المختلفة، محاولين إبراز ما فيها من جمال للطبيعة والمعالم المميزة.

كلمات دالّة

#مواقع التواصل, #صور جماعية, #المصريين

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر