هل طاله كورونا؟.. رئيس الصين يقيس حرارته واضعاً كمامة

لأول مرة وبشكل علني منذ تفشي كورونا، وبعدما أثار اختفاؤه تساؤلات عدة، ظهر الرئيس الصيني شي جينبيغ أخيراً، منذ ساعات.

في التفاصيل، أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل، الرئيس وهو يزور مستشفى وحيا سكنيا في العاصمة بكين لمتابعة جهود مكافحة انتشار الفيروس الذي تجاوز عدد الإصابات به 40 ألفا.

Chinese President #XiJinping on Monday inspected the novel #coronavirus pneumonia prevention and control work in Beijing. pic.twitter.com/xo7TU6viFv — People's Daily, China (@PDChina) February 10, 2020

ودعا الرئيس الذي ظهر مرتديا قناعا واقيا من عدوى الفيروس، إلى اتخاذ تدابير أكثر قوة وحزما ضد المرض الذي ما زال يحصد الأرواح.

حرارة وميزان

كما أوضح الفيديو الرئيس الصيني وهو يقيس درجة حرارة جسمه عبر ميزان حرارة إلكتروني، وذلك ضمن إجراء طبيعي أصبح معتادا في الأماكن العامة في البلاد.

ومن ثم ظهر شي يتكلم مع سكان في الحي مقنعين أيضا.

40 ألف مصاب

يشار إلى أن سلطات الصحة الصينية كانت أعلنت، الثلاثاء، أن العدد الإجمالي للوفيات في البر الرئيسي في الصين جراء فيروس كورونا المستجد بلغ 1016 وفاة، فيما تخطى عدد المصابين بالفيروس في الصين القارية 42 ألفاً، بعدما سجّلت حوالي 2500 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة.

وقالت لجنة الصحّة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إنّ الوباء أصاب حتى اليوم 42 ألفاً و638 شخصاً في الصين القاريّة (خارج هونغ كونغ وماكاو)، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات من جراء الفيروس في البلاد 1016، بعدما سجّلت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 108 حالات وفاة جديدة، بينها 103 في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد، والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر ديسمبر.

بدورها، أنذرت منظمة الصحة العالمية التي أرسلت بعثة خبراء إلى الصين، بتفشي المرض بشكل أوسع في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد أن تزايد عدد الإصابات خارج البلاد.