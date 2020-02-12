فيديو طريف.. الإبل تنفذ كلام ولي عهد دبي

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مشهد طريف لإبل تستجيب لنداءات ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد pic.twitter.com/GtsbllEZhS — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) February 12, 2020

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر استجابة الإبل لنداء الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي.

وأظهر المقطع، الذي نشره الشيخ حمدان في حسابه بأنستغرام، وهو ينادي الإبل بأسمائها وهي تستجيب له وتذهب إليه.

واعتاد الشيخ حمدان على نشر مقاطع فيديو أو صور طريفة لحيوانات أليفة و مفترسة، حيث كثيرا ما ينشر صورا له مع الخيل والصقور وغيرها من الحيوانات.

يشار إلى أن حمدان بن محمد درس في أكاديمية "ساندهيرست" العسكرية الملكية وتخرج منها عام 2001، إضافة إلى دراسته العسكرية حصل على عدد من الدورات التدريبية الاقتصادية المتخصصة في كلية لندن للاقتصاد وكلية دبي للإدارة الحكومية.

ولحمدان بن محمد العديد من الإنجازات الرياضية، حيث حصد الميدالية الذهبية للفروسية في البطولة الأولمبية للألعاب الآسيوية، كما حصل على كأس رئيس الدولة للفروسية عام 2008.