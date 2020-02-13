هذا ما وجدوه مع ضابط قتل بعملية إرهابية في سيناء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لبعض متعلقات العميد أركان حرب، مصطفى عبيدو، الذي قتل بعملية إرهابية في سيناء قبل يومين.

وتضمنت الصورة المتداولة "البيادة" حذاءه، وبعض "الكارنيهات"، وإثباتات الشخصية، ونقوده التى كانت في جيبه، وسماعته الشخصية، وبعض الأقلام، وحزامه، وقطعة من بدلته التي كُتب عليها اسمه.

وشيع الآلاف، الأربعاء، العميد أركان حرب مصطفى عبيدو، بمسقط رأسه بقرية وردان التابعة لمركز منشأة القناطر في محافظة الجيزة، بحضور عدد كبير من قيادات وضباط صف وجنود القوات المسلحة، ووزارة الداخلية المصرية.

والثلاثاء الماضي، أعلن المتحدث العسكري المصري، أن عناصر القوات المسلحة تمكنت من إحباط هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء وقتل 10 إرهابيين.

وأضاف أنه نتيجة ليقظة عناصر التأمين تمكنت قوة الارتكاز الأمني من التصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها وقتل 10 إرهابيين، وتدمير عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر المسلحة. وذكر المتحدث العسكري أنه نتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة ومقتل 7 عسكريين.