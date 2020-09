أوسكار 2020.. ماذا وضعت أصغر نجمة في حقيبتها ولماذا؟

حضرت الممثلة الصغيرة جوليا باترز، حفل توزيع جوائز أوسكار 2020 في دورته الـ 92 الذي أقيم في مسرح دولي بهوليوود، لتكون أصغر المدعوين للحفل الأشهر في تاريخ السينما.

وانعكس ظهورها بإطلالة بريئة على السجادة الحمراء للحفل، من خلال ردها على سؤال حول ما تحتويه حقيبتها الصغيرة Marzook purse البالغ ثمنها 2،495 دولاراً.

وسألها مراسل الحفل عن ما بداخل الحقيبة لتفاجئه الفنانة الصغيرة بإخراج ساندوتش ديك رومي أخذتها معها لحفل الأوسكار، وبسؤالها عن السبب، أوضحت باترز أن الطعام الموجود في الحفل قد لا يكون مناسبا لها.

وأشارت ببراءة وبعد صدمة الصحافيين إلى أنها "تعلمت من السنة الماضية إذ بقيت جائعة لأنها لم تحب بعض الأطعمة التي تقدم في مكان الأوسكار".

باترز شاركت في فيلم Once Upon a Time in Hollywood، وهو من بطولة المثل العالمي ليوناردو دي كابريو والممثل العالمي براد بيت.



وباترز البالغة من العمر 10 سنوات خطفت الأنظار بجمالها وأناقة فستانها الزهري، والتف حولها الصحافيون، وأخبرتهم بأنها كانت تحلم دائماً في حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار.