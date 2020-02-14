بهذا الفيديو.. محمد رمضان يكذب رواية الطيار الموقوف

فصل جديد تكتبه أزمة الفنان المصري محمد رمضان مع الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، بعدما قرر رمضان أن يدافع عن روايته ويرد على ما قاله الطيار بحقه في الأيام الماضية.

الطيار الموقوف عن الطيران من قبل سلطة الطيران المدني مدى الحياة، ذكر في فيديو سابق أن الفنان المصري خدعه وجاء من أجل التقاط صورة إلا أنه قام بتصوير فيديو على عكس ما أوهم به الطيار.

ليقرر محمد رمضان نفي هذه الرواية بالأدلة، بعدما نشر فيديو يظهر عملية تصوير الفيديو داخل كابينة الطائرة أثناء تواجد الطيار الذي كان على علم بكل ما يجري في الكابينة.

وظهر رمضان إلى جوار الطيار، فيما أخبره الشخص الذي يتولى عملية التصوير أنه يقوم بتصوير مقطع فيديو وليس صورة، وفي نهاية الفيديو وجه الطيار كلمة إلى رمضان قائلا "هنا مفيش حكومة.. أنا الحكومة".

وفي تعليقه على الفيديو، ذكر محمد رمضان أنه لم يكذب حينما أكد أن الطيار كان على علم بتصوير الفيديو، مشيرا إلى كونه لا يعلم قوانين الطيران المدني، وفي حال رفض الطيار دخوله إلى المنطقة الخاصة به لم يكن ليغضب.

إلا أنه رغم ذلك أقسم على كونه لن يتخلى عن الطيار الموقوف، وهو يثق في سلطة الطيران المدني، متمنيا أن تتراجع عن العقوبة ويعود الطيار لعمله.