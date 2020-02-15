خاتم من الفضاء.. شاهد عرض الزواج الأكثر إثارة وغرابة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لضابط في سلاح الجو الأميركي وهو يتقدم لخطبة حبيبته بطريقة رومانسية فريدة من نوعها. ويظهر في الفيديو الطيار ستيوارت شيبي وهو يطلق خاتم خطوبة لأكثر من 90 ألف قدم في الجو.

وفي البداية، خطط الكابتن ستيوارت شيبي، من ولاية ميسوري، وشريكته ماري ليزمان، مع بعض الأصدقاء، للمشاركة في تحد لإرسال ميدالية ترتفع في السماء من خلال اتصالها ببالون يستخدم في عمليات الطقس.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أنه وقبل لحظات من تحليق البالون، استبدل شيبي الميدالية بخاتم خطوبة تقليدي، من دون أن يلاحظ أحد آملا أن يصل إلى خطيبته عند عودة البالون من الفضاء إلى الأرض.

وقال شيبي وهو كابتن طائرة من طراز B-2 Spirit Stealth Bomber، والتابع للأسطول 393rd Bomb Squadron في قاعدة ويتمان الجوية في ميسوري، إنه اعتمد على خبراته في الهندسة الجوية والتدريب التجريبي على الطيران للقيام بهذه الخطوة المثيرة، مضيفا أنه اختبر الطريقة عدة مرات بإطلاق عملات معدنية في الجو، حتى شعر بالثقة الكافية للقيام بعرض الزواج بهذه الطريقة.

يشار إلى أن هذه الواقعة حدثت في شهر أغسطس الماضي، لكن الفيديو انتشر بشكل واسع مؤخرا عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعية.

وأوضح تشيبي أنه "إذا حدث خطأ ما، فسيفشل كل شيء"، إلا أن الفيديو يظهر لقطات من الرحلة المثيرة، يبدأ البالون بالارتفاع في السماء ليصل إلى علو شاهق فوق طبقة من الغيوم مع سماء زرقاء، ويستمر في الصعود إلى أعلى ليصل إلى مسافة تزيد عن 90 ألف قدم. ويمكن رؤية الخاتم يحلق فوق انحناء الأرض في لقطة مذهلة.

وتظهر اللقطات عودة البالون إلى الأرض مجددا، بالاعتماد على نظام GPS، ويهبط في حقل ذرة قريب، حيث تلتقطه ليزمان، لتفاجأ بخاتم الخطوبة، ويحتفل شيبي بنجاح خطته فضلا عن قبول مقترحه من قبل حبيبته.