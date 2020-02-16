صور غريبة لجسر تسير عليه وزيرة مصرية تثير السخرية

آثارت صور غريبة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لجسر تسير عليه وزيرة مصرية سخرية وجدلاً كبيرين.

وكشفت الصور التي تم التقاطها خلال زيارة وزير الهجرة نبيلة مكرم عبيد، الأحد، لقرية الفرستق بمحافظة الغربية لزيارة مصانع الخزف والفواخير والبويات بها وجود جسر مغطى بسجاد لكي تسير عليه الوزيرة خلال جولتها، فيما كشف رواد مواقع التواصل أن المسؤولين بالقرية فعلوا ذلك ليس من أجل الترحيب بالوزيرة، بل لإخفاء عيوب جسيمة بالجسر تهدد حياة المارة.

وأثارت الصور غضباً واسعاً وانتقادات شديدة لمسؤولي القرية الذين حاولوا بهذه اللفتة إخفاء العديد من العيوب والشروخ، عن الوزيرة ومرافقيها بينهم محافظ الغربية، مؤكدين أن هذا الجسر هو وسيلة العبور الوحيدة لعمال مصانع البويات والفواخير، بقريتي محلة اللبن والفرستق.

وطالب المغردون بمحاسبة مسؤولي القرية وسرعة إصلاح الجسر حفاظاً على حياه مئات العمال يمرون من عليه يوميا.