طيار أزمة محمد رمضان يظهر مع عمرو دياب ودينا الشربيني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قديمة للطيار أشرف أبواليسر، الموقوف بسبب أزمة الفنان المصري محمد رمضان، وهو بصحبة الفنان عمرو دياب والممثلة دينا الشربيني قبل عام على متن طائرة خاصة، ولكن خارج قمرة القيادة.

هذا وكانت سلطة الطيران المدني، سحبت رخصة الطيار أشرف أبواليسر مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، إضافة لسحب رخصة مساعده لمدة عام، وذلك بعد تداول فيديو لمحمد رمضان وهو داخل قمرة القيادة ويجلس على كرسي الطيار وكأنه يقود الطائرة أثناء رحلته إلى السعودية.

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وجددت سلطة الطيران المدني تأكيدها على أنه لا تراجع عن سحب رخصة الطيار أبواليسر، مشددة على أن القرار يأتي من منطلق التزام وزارة الطيران المدني والشركات والهيئات التابعة لها بالتشريعات والقوانين المنظمة لصناعة النقل الجوي والتي تضع إجراءات السلامة الجوية في مقدمة أولوياتها.

جاء ذلك بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من الطيار الذي خرج عن صمته وكشف أن رمضان كان سببا في إيقافه عن العمل مدى الحياة، ليرد بعدها الفنان المصري ويقول إن الطيار طلب منه 9 ملايين جنيه، لينفي الطيار ذلك مؤكداً أن ما حدث مخالف للحقيقة.