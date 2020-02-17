شاهد.. تهافت لبناني غريب على شراء تذاكر وشركة تتراجع

بعد رد فعل عنيف وانتقادات لاذعة طالتها في ظل انهيار اقتصادي وأزمة سيولة حادة، ألغت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، التي يملك المصرف المركزي غالبية الأسهم فيها، قراراً اتخذته قبل ساعات ببدء التعامل بالدولار الأميركي فقط.

وفور انتشار هذا القرار، مساء السبت، هرع عشرات اللبنانيين إلى مكتب تذاكر الشركة بمطار بيروت في محاولة لشراء تذاكر بالليرة اللبنانية قبل سريان القرار اليوم الاثنين، وفق ما أظهرته فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

بس العالم عرفت ب قرار شركة الطيران شو عملت؟؟؟!!!!! ركضو اليوم يشترو تذاكر سفر ع اللبناني 🤦‍♀️🤦‍♀️ pic.twitter.com/JmdHjYSo0p — لما عباس غدار (@LamaAGhaddar) February 16, 2020

يذكر أن هذا القرار اتخذ في الوقت الذي يواجه فيه لبنان أزمة سيولة في النقد الأجنبي أدت إلى خسارة الليرة اللبنانية أكثر من ثلث قيمتها أمام الدولار، إضافة إلى معاناة المواطنين للحصول على أموالهم من المصارف التي شددت تدريجياً منذ الصيف القيود على العمليات النقدية والسحب، خصوصاً بالدولار، والتحويلات إلى الخارج.

كما يتزامن الانهيار الاقتصادي المتسارع مع مخاوف من عدم تمكن لبنان من سداد جزء من الدين العام المتراكم والذي يستحق في آذار/مارس المقبل.

إلى ذلك يشهد لبنان احتجاجات غير مسبوقة ضد النخبة الحاكمة بسبب الفساد وسوء الحوكمة.