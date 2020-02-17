نصرالله يدعو لمقاطعة أميركا.. وقميص ابنه يشعل انتقادات

دعا زعيم حزب الله حسن نصرالله في كلمة له، الأحد، إلى مواجهة الولايات المتحدة. ولفت إلى الحاجة للمواجهة الشاملة مع ما وصفه بـ "الوحش الاستبدادي"، داعياً النخب والعلماء والمفكرين في لبنان إلى وضع برامج وخطط للمواجهة مع الإدارة الأميركية.

كما رأى أن "نقطة ضعف الأميركيين هي الأمن والدولار"، داعياً بالتالي إلى مقاطعة البضائع الأميركية أو على الأقل مقاطعة شركات محدّدة، بحسب تعبيره.

إلا أنه ما إن أنهى نصر الله كلامه، حتى اشتعل الجدال على مواقع التواصل. وشارك العديد من اللبنانيين في موجة الانتقادات لهذا الطرح الذي وصفوه بالمضحك.

نفاق حزب الله !

كان الافضل ابن نصر الله جواد يلبس تياب صناعة سورية او إيرانية !

بالاضافة الى انه ما يجب لصاحبته الشقرا رانج G CLass كاش من مصاري ما يسمى "شهداء المقاومة "#حزب_الله_المنافقين #لبنان_ينتفض https://t.co/2NczRWKoju pic.twitter.com/RX5tNI27sm — Kinda El-Khatib (@elkhatibkinda) February 16, 2020

إلا أن الصورة الي حظيت بالانتشار الأكبر بين المعلقين اللبنانيين، تمثلت بلقطة لابن حسن نصرالله جواد، مرتدياً قميصاً من ماركة أميركية، كتب عليها الولايات المتحدة.

كما علق بعضهم على مسألة المقاطعة، متسائلاً: كيف سيغرد الآن مناصرو حزب الله على تويتر وفيسبوك الأميركيتين، وعبر "الأيفون"؟.

يذكر أن حزب الله كان تعرض قبل ساعات أيضاً لموجة انتقادات، بعد نصبه تمثالاً لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني في بلدة مارون الراس على الحدود اللبنانية الفلسطينية. ورأى العديد من اللبنانيين في الأمر انتقاصاً من السيادة اللبنانية، ودليلاً على تبعية حزب الله، وولائه لإيران قبل لبنان.