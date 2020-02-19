استخدام كلمة "ملكي".. أجد ما سيُحرم منه هاري وميغان

تناقش العائلة المالكة البريطانية مع الأمير هاري وزوجته ميغان منع استخدامهما كلمة "ملكي" في علامتهما التجارية بعدما تخلى الزوجان على نحو مفاجئ عن واجباتهما الملكية لبدء حياة جديدة في كندا.

واتفق هاري، حفيد الملكة إليزابيث، وزوجته ميغان، دوقة ساسكس، مع الملكة في الشهر الماضي على أنهما لن يواصلا عملهما كفردين في العائلة المالكة، بعد إعلانهما المفاجئ عن رغبتها في السعي "لدور تقدمي جديد" يأملان تمويل نفسيهما من خلاله.

موضوع يهمك بريطانيا التي خرجت من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، وتعيش الآن "فترة انتقالية" ملزمة، ستعلن حكومتها اليوم... تعرّف إلى نظام الهجرة الجديد قبل أن تنتقل إلى بريطانيا الأخيرة

وقال مصدر ملكي لوكالة "رويترز": "نظراً لأن دوق ودوقة ساسكس يتنحيان عن دوريهما كعضوين بارزين في العائلة المالكة ويسعيان للاستقلال المالي، فسوف يتعين مراجعة استخدام كلمة "ملكي" في هذا السياق". وأضاف المصدر أن "المناقشات لا تزال جارية".

ويستخدم هاري وميغان علامة "ساسكس رويال" بكثرة. ويحمل الموقع الإلكتروني الخاصة بهما الاسم نفسه. كما يستخدمانه في علامتهما التجارية ومؤسستهما التي تنشط في مجال الكتب والأدوات المكتبية والملابس، مثل أثواب النوم والجوارب، وفي الحملات الخيرية وأدوات التدريب والرياضة والرعاية الاجتماعية.

وأضاف المصدر الملكي: "في إطار عملية انتقال دوقة ودوقة ساسكس للفصل الجديد من حياتهم، يجري التخطيط لإطلاق مؤسستهما الجديدة التي لا تهدف للربح. سنعلن التفاصيل في حينها".

يذكر أن هاري كان قد عبّر عن حزنه لاضطراره التخلي عن واجباته الملكية في اتفاق مع الملكة، شارحاً أنه لا يوجد خيار آخر إذا كان يرغب هو وزوجته ميغان في مستقبل مستقل عن تدخل الإعلام الخانق في حياتهما.