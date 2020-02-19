صور شيشة داخل مدرسة مصرية.. ووزارة التعليم تتدخل

بعد ساعات قليلة من قرار وزارة التعليم المصرية فصل 22 طالبا بمدرسة بالمنوفية، واستبعاد القائم بأعمال مدير المدرسة و5 من المشرفين بعد تداول فيديو للطلاب وهم يرقصون داخل أحد الفصول، تكشفت واقعة أخرى صادمة.

وتداول أولياء أمور مدرسة الكوثر بمشروع 247 الإسكان الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر صورًا لشيشة وفحم داخل المدرسة وأمام التلاميذ.

هذا وأثارت الصور غضبا واسعا وطالب أولياء الأمور بمحاسبة مدير المدرسة والمشرفين وصاحب الشيشة وإحالتهم للتحقيق مع استبعادهم من العمل بالتدريس أو التواصل مع الطلاب.

وعقب انتشار ورواج الصور على مواقع التواصل تدخلت وزارة التعليم للتحقيق في الواقعة حيث قرر الدكتور رضا حجازي نائب الوزير، استبعاد قيادات المدرسة، وإحالتهم للتحقيق.

كما قال نائب الوزير إنه سيتم توقيع أقصى العقوبات على جميع المتورطين فى الواقعة، مشددا على أن الوزارة لن تتوانى عن مواجهة مثل هذه الوقائع بحسم وحزم.