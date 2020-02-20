شاهد.. آلاف الإبل "تقتحم" طرابلس الليبية ليلاً

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا فيديو مبهرا، يظهر مرور آلاف الإبل في الشوارع والساحات الرئيسية للعاصمة طرابلس.

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وأظهر الفيديو وعدد من الصور قافلة من الإبل تخترق طريقاً عاماً في طرابلس ليلاً، ما تسبّب في تعطيل حركة السير.

وأكد بعض رواد مواقع التواصل أن عدد الإبل يتجاوز 3000، وتعود ملكيتها إلى تاجر من مدينة الزاوية، قام بإجلائها من ميناء طرابلس خشية تجدّد القصف، فنقلها نحو مدينته لبيعها وإرسالها للمسالخ.

وحقّق هذا المشهد غير المألوف، انتشاراً واسعاً على منّصات التواصل الاجتماعي، وحظي بتعليقات كثيرة.

وقال تاجر محلي إن الجمال غادرت الميناء بطرابلس بعد وقت قصير من منتصف الليل وسيقت على طول الطريق السريع المؤدي غربا إلى مدينة الزاوية، على بعد نحو 45 كيلومترا، حيث وصلت صباح اليوم الخميس.

وأضاف التاجر أن مجموعة محلية مسلحة سرقت 125 جملا أثناء مرورها عبر منطقة جنزور بطرابلس.

ورأى مراسل لوكالة "رويترز" 20 راعياً يسوقون الجمال أثناء إخراجها من وسط طرابلس، وكان بعضها يحاول البحث عن طعام على جانب الطريق. وأغلقت قوات الأمن الطريق مؤقتا لتسمح بمرور الإبل.